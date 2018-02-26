灌漿車仰德輾爆22車4死 檢起訴老闆、維修技工

去年7月，一輛15噸重的水泥壓送車衝撞22輛汽機車，造成4死9傷，士林地檢署11時公布調查結果。（報系資料照）

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家屬、傷者控告車輛所有者信詠工程負責人等6人業務過失致死、致傷害等罪。(報系資料照)

(12:42更新起訴書內容)去年7月19日上午8時20分，44歲駕駛阮英貴駕駛水泥壓送車，違規行駛仰德大道，失控衝撞22輛汽機車，造成4死8傷，家屬依業務過失致死、業務傷害等罪嫌，控告駕駛、助手江金水、陳心怡，以及工程車輛所擁有的信詠工程負責人陳美蘭、陳木，以及真銓材料行車輛維修人員盧志宏等6人，士林地檢偵結，認為在案發前7個月維修車輛時，並未檢查螺帽上的插銷，導致壓送車行經仰德大道時，傳動軸掉落地面，士林地檢署依業務過失致死等罪，起訴陳美蘭、盧志宏。

士林地檢署認定，肇事原因包括壓送車（混凝土泵浦車），車齡已經40年，限重15公噸，但檢察官實際測量20.16，已經超重原設計4分之1。

而壓送車所有的信詠公司，2016年12月7日到真銓材料行維修，傳動軸上的螺帽有該有插銷，藉以避免螺帽鬆脫，但維修人員盧志宏並沒有注意，原本的舊品就沒有插銷，導致長期行駛傳動軸慢慢從固定點脫落。

直到案發前3個月，阮反應車輛「有點抖動」，已經是傳動軸鬆動前兆，但維修人員僅更換傳動軸，並未檢查插銷，還讓壓送車交給駕駛繼續上路。

檢方發現，壓送車一直以來都沒有手煞車，若正常使用的話，可以減緩百分之16的下坡力道，但長久以來，都沒有安裝手煞車。

起訴書以3項主因，認定車禍的原因與信詠公司負責人加裝壓力設備，讓水泥能順利送往高樓，導致超重，維修人員並未善盡責任，導致沒有引擎煞車，依法將陳美蘭、盧志宏起訴。另外，陳美蘭父親陳木並未與實際參與公司營運，車上的江金水、陳心怡，並不清楚車輛機械、超重問題，以及死者阮英貴等4人不起訴。

(中時)

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