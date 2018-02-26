藍營團結打選戰 卓冠廷：盼回歸公共政策討論

2018年02月26日 11:45 中時 盧金足

國民黨台中市長提名參選人盧秀燕與立委江啟臣昨晚晤面，營造市長選舉團結氣氛。（盧金足攝）

國民黨提名台中市長參選人盧秀燕與立委江啟臣初選結束後，昨晚兩人晤面打出團結牌，對此，台中市府新聞局長卓冠廷表示，對於盧江兩名立委在市長初選前「殺到見骨」，選後還能「惺惺相惜」表示祝福及欽佩，期待接下來的互動，兩位委員都能放下初選期間用不正確的資訊抹黑市府、用片面扭曲的議題唱衰台中等負面手法，回歸市民期待公共政策的討論。

卓冠廷表示，「對政策有諸多不了解之處，市府也願意竭誠向委員報告」，希望讓未來的選舉議題能更聚焦政策討論，讓台中持續進步。

卓冠廷表示，不論是空汙防制、經濟發展、交通改善、市長林佳龍三年多以來的施政及招商已有豐碩成果，也讓台中走在正確的發展道路上，宜居城市與第二大城的榮耀是具體的證明。對立委江啟臣黨內初選以微幅差距選輸盧秀燕，外界關心他到底競選團隊擔任什麼角色，其實市民並不關心，市民比較關心的是能多提出市政具體建議，對台中真正有助益，而非只是一味批評，甚至唱衰台中。

卓冠廷表示，對於空汙議題，過去國民黨長期執政時期從未給予正面關注，防制措施乏善可陳。直到要選舉了，相關參選人開始自稱關心，卻提不出具體且可行的改善建議。而林佳龍一上任就力推86項防制措施，也已大砍中火500萬公噸生煤許可量，正往「4年減4成」目標努力中；過去三年已收到豐富成效，PM2.5年均濃度與紫爆天數都年年下降，還因此獲得中央頒發1千萬秋冬空汙季協調降載率六都第一獎金。

其次，林佳龍也積極招商，國內外大型企業陸續投資台中，例如日本三井在海線打造中台灣最大規模的Outlet Park、勤美洲際酒店、李方艾美酒店等外資進駐、台積電中科擴廠與美光投資最新3D封裝測試製程、中信集團洲際棒球場購物商場及飯店投資等，3年來成果豐碩。加上中央已將台中定位為智慧機械之都，讓台中產業結構愈來愈紮實，商業與公司登記2017年成長幅度更是六都第一。

卓冠廷說，林佳龍改革BRT為優化公車系統，大幅提升運量並改善台灣大道交通順暢度，更因此爭取到捷運藍線，並與「大台中山手線」、「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設共同納入中央前瞻基礎建設計畫，為台中爭取到的豐碩程度史無前例，也讓台中人首次能擁有自己的軌道捷運路網願景；公車路網方面與智慧交通監控系統也同步推動中，加上配合像是大雅交流道增設分流車道措施，台中交通持續進步中。

台中升格直轄市後，中央並未給台中與北高相近的統籌分配款，建設受到很大限制，卓冠廷強調，林佳龍力行開源節流，將有限經費用在能帶動進一步經濟效益的建設上，撙節367億元，截至2018年1月底止，台中市平均每人負擔債務約3.1萬元，低於高雄市的9.15萬元、台北市的3.9萬元、新北市的3.4萬元、台南市的3.45萬元，僅高於桃園市的1.03萬元，為六都第二低，財政狀況持續穩健。

(中時)