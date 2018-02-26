盧秀燕「再顧茅廬」 與江啟臣合體論市政

國民黨提名台中市長參選人盧秀燕（右）與立委江啟臣，在初選後首度合體，兩人深夜喝咖啡談論市政。（江啟臣服務處提供）

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國民黨台中市長初選民調結束後，獲得提名的立委盧秀燕昨晚前往豐原拜會江啟臣，兩人在初選後首度碰面，針對是否接任競選總幹事，江啟臣表示，「這部份我們已初步討論，但細節要再進一步確認，時機成熟自然會對外公布，請大家期待」。

江啟臣強調，他明白大家都很關心盧委員的市長競選團隊組成，「這方面其實我們交換了許多意見，我們都同意，在以市民為主、大局為重的前提下，團隊組織應該跳脫傳統框架，讓世代相互合作，以嶄新思維跟市民共同打贏這場選戰」。

江啟臣說，秀燕姐跟啟臣都擁有一顆熱愛台中的心，「我們坐下認真討論如何一起解決台中市民很在乎的問題，如何跟市民一起贏回台中」。

江啟臣指出，台中市這3年多來累積的問題很多，發展停滯不前、空污依舊存在、交通問題未解、舉債節節攀升，「我們的生活沒有因為林佳龍市長的執政而獲得改善，反而是問題愈來愈嚴重、愈來愈複雜」。

江啟臣進一步表示，林佳龍市長與台中市議會的府會關係相當緊張，更突顯這位現任市長的格局與溝通有嚴重問題，當現任者只給市民一些不切實際的口號，舉辦許多曇花一現、浪費公帑的宣傳活動，「我們卻看不到現狀問題的改善，這時候，『做不好就下台』，絕對是我們市民的共同心聲」。

江啟臣最後強調，一位負責任的市長參選人，一位稱職的挑戰者，更要提出讓市民有感，可以真切改善市民問題的方針出來，「我與秀燕姐討論許久，也提出了許多建議，我相信代表國民黨參選台中市長的盧秀燕委員可以據此提出更好的政見給市民選擇，讓市民有務實的期待」。

(中時)

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