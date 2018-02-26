為隱性客家人發聲 嘉市啟動客家資料庫建置

2018年02月26日 11:27 中時 呂妍庭

嘉義市政府26日上午舉辦客家活動預算記者會，小朋友獻跳獻唱客家舞蹈，模樣可愛。（呂妍庭攝）

嘉義市約有6％人口是客家人，但經過學者調查，隱性族群可能更多，為找回客家人的歸屬感，嘉義市政府首度啟動「嘉義市客嘉尋源-為隱性客家人發聲」委託調查研究案」，預計4月就能完成「嘉義客家資料庫」，除讓各界了解嘉市客家族群分布、建築與景點，也透過族群數盤點，作為市府後續投注更多資源的參。

每年農曆正月20日「天穿日」，也是全國客家日，以彰顯客家文化獨特性，嘉市已連續多年在鹿寮客家庄辦理親子巡禮體驗活動，今年3月3日除同樣有尋根巡禮外，也會在中央廣場舉辦全國客家日「唱歌?天穿，幸福過家?」節慶，26日上午市府民政處辦記者會，同步宣告嘉市的客家族群文化調查將進入尾聲。

市長涂醒哲談起他幾年前和前行政院長蘇貞昌曾談到客家人群族數近幾年突然變多？追究原因是客家人身分的認同感提升，紛紛站出來表態自己的是客家人，加上政府致力於客家文化推廣，才會覺得台灣客人家似乎有愈來愈多的傾向。

民政處長吳芯榆指出，2014年客委會調查，嘉市客家人約有1萬6000多人，但委託崑山科技大學科技管理研究中心主任黃幹忠調查，嘉市許多客家人因移民、福佬化等因素，後代已不清楚自己是否有客家血統，所以不只市區有多處隱性客家聚落足跡，也有為數不少的隱性客家人。

本身是客家人的黃幹忠說，透過祖譜、祖祠，甚至祖傳稱謂用語，發現嘉市有不少隱性客家族群，所以透過「嘉義市客嘉尋源-為隱性客家人發聲」研究案，除完成「嘉義客家資料庫」，包括嘉市客家族群分布區域、客家建築與景點、產業，以及生活文化 聚落、推動團體等也是計畫內容之一，希望從軟硬體資源，讓隱性客家人變顯性。

(中時)