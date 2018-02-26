高雄深圳雙城論壇遭批 趙天麟：要向對岸遞出橄欖枝

有意參選高雄市長的民進黨立委趙天麟26日召開記者會發表政策藍圖CF影片，模擬他的經濟、交通、空污防治政策 ，預見2026年高雄市的繁榮景象，盼市民快速了解他的政策理念，爭取市民認同。（趙雙傑攝）

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民進黨高雄市長初選即將進入最後階段，日前提出高雄、深圳雙城論壇而遭到獨派批評的參選人趙天麟今天表示，兩岸城市交流符合蔡英文主席的主張，也希望兩岸能展開長期穩定的關係，未來如果能成為高雄市長，要在民進黨支持度最高的城市，向對岸遞出橄欖枝。

趙天麟指出，維持兩岸和平穩定發展，是民進黨與共產黨兩個執政黨的共同責任，縱然現在是「冷和」，每天也都有中共的打壓造成台灣內部反彈，但有為的政治家應該是要找出解決方法。「中央如果現在沒辦法解決，何不妨城市先行？」

趙天麟說，他可以理解、肯定台北市長柯文哲對於兩岸城市交流的用心，但是「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」等中共式的用語仍有欠考量。他表示，如果未來能成為高雄市長，要在民進黨支持度最高的城市遞出橄欖枝，在「九二共識」之外提出新方法。

趙天麟強調，民進黨與中共交流，必須警惕不重蹈國民黨後塵，不變成買辦階級壟斷利益，無法全民共享，但不意味著民進黨要走向不交往、不互動，讓兩岸陷入危機，「我們修正國民黨路線再出發，城市交流會是好方法。高雄、深圳雙城論壇何嘗不是建立在蔡主席從在野到執政所提出的基礎？這也是高雄走向繁榮的好方法」。

趙天麟今天也公布第一支市政藍圖影片，將現實的空拍畫面結合3D繪圖技術，模擬出2026年他的經濟、交通、空污防治政策一一實踐後的高雄市景，呈現屆時高雄市的繁榮景象，讓市民可以快速瞭解他的政策理念，爭取市民認同。

(中時)

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