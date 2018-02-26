台北燈節挨轟違反規定 柯P：要攻擊前先讀完契約

2018年02月26日 11:42 中時 張立勳

台北燈節其中的「守城巨人」被質疑是舊貨，陸委會前副主委張顯耀批評北市府違反規範，更指出「守城巨人」顏色從墨綠變深紅，暗諷市長柯文哲是變色龍；柯文哲26日對此表示，市府依契約辦燈節，不會有問題，這代表要攻擊他之前沒有把契約讀完。

今年的台北燈節，除了主燈幸福魔力狗，還有很多特色花燈，像是在福星國小旁邊的天橋上，就有一個「守城巨人」花燈，但被踢爆「守城巨人」去年7月已在華山公園活動展演過，市府遭質疑舊物利用，可能涉及經費浮報。

雖然柯文哲25日對外解釋，舊的也可以漆一漆再拿上取吧，還是會整修，但張顯耀就拿出契約發現市府違反規範。

柯文哲對此回應，問題出在大家常沒有把契約重頭到尾讀完，就會知道不是問題，規定新的要幾個、大的幾個、小的幾個，都寫得清清楚楚，所以表示要攻擊之前沒有好好把合約讀完。

所以是誰不認真？柯文哲聽聞後僅哈哈大笑，要媒體問下一題，不過，張顯耀指契約有寫出「不能展出用過的作品」，柯說，北市觀傳局有說明了。

此外，張顯耀也拿「守城巨人」由墨綠變深紅，指柯文哲是變色龍，柯文哲僅回應，好啦、好啦，嘆了一口氣。

台北燈節成敗可能影響柯文哲民調，至於會不會覺得對手都拿燈節做文章？柯文哲強調，他的態度是做一些讓大家高興、快樂的事情，想太多幹什麼，離選舉來很久。

(中時)