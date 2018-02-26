管中閔學倫案怎麼解？教育部今釐清學術成果範疇

管中閔當選校長卻遲遲無法就任，政院高層直言，遴選過程不能說完全沒有瑕疵。（圖／資料照片）

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中時

台大校長當選人管中閔與暨大教授在研討會聯名發表論文，遭質疑涉嫌抄襲暨大碩士生的論文，引發爭論。教育部高教司長李彥儀表示，今天將召開學術審議會，釐清研討會的文章是否算是學術成果的範疇，但不會針對管中閔的論文進行討論。

李彥儀表示，今天學審會討論結果出來後，才知道後續會怎麼發展。如果結論是研討會的文章是學術成果範疇，那會回到台大，由他們再討論管中閔案是否違反學術倫理，台大若仍不處理，教育部可能成立專案小組來解決；但若研討會文章不是學術成果範疇，這件事就結束。

依「專科以上學校教師資格審定辦法」，教師如果違反學術倫理，學校必須處理。另依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，教師發表的文章若涉及違反學術倫理、但不是為了升等，學校要不要處理，則沒有明確規定，教育部今天召開學審會只是要釐清這一點。

李彥儀說，關於管中閔的學術倫理案件，教育部兩度行文給台大，台大都以「不成案」處理。教育部因此決定召開學審會，釐清未經嚴格審查而在研討會發表的文章，是否為學術成果的範疇？不過今天會議不會討論管中閔和暨大教授在研討會發表的文章。

「關於學術成果範疇的界定，教育部沒有既定立場。」李彥儀說，今天學審會議的討論，主要是釐清爭議，預計晚上7、8點會議才會結束。

(中時)

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