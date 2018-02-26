地表「最小廚師」來台 美國運通「包養」他一個月

2018年02月26日 11:49 工商 姚舜

小廚師從綺麗的大海中撈捕到龍蝦，並賣命拖到盤中的情節設計很有趣。（圖／姚舜攝）

晶華酒店廚藝團隊照著「小廚師奇遇記」的「劇本」做出的〈爐烤龍蝦〉，形色味皆很誘人。（圖／姚舜攝）

小廚師製作的甜點〈香草冰淇淋〉，是以小廚師在雪地中滾出一個小雪球來「說故事」。（圖／姚舜攝）

小廚師正在忙著為〈焦糖米布丁〉灑糖霜粉，投影的餐桌檯布很華麗。（圖／姚舜攝）

體驗「小廚師奇遇記」別忘了帶手機，錄下他「耍寶」過程。（圖／晶華酒店）

「小廚師奇遇記」的烹調料理過程是在以深色布幕打造的空間中，以「黑廂作業」完成。（圖／姚舜攝）

「小廚師奇遇記」的每道菜都是一部投影的微電影，演出過程讓食客目不轉睛。（圖／姚舜攝）

來了！來了！為了提供客人非凡用餐體驗，更為了在農曆年後的淡季創造話題，台北晶華酒店透過管道將「地球上最小的廚師」─Le Petit Chef請到了台灣，自3月1日起至5月底止於館內麗晶精品的〈Taste Lab〉客座3個月，並自即日起開始接受客人訂席。不過，這「地表最迷你的廚師」名氣大，所以早在晶華對外正式宣布此一活動前，聞到風聲的美國運通為讓指定卡別的卡友優先嘗鮮，搶先一步將3月的場次全包了，足見這小廚師的號召力絲毫不遜於米其林摘星餐廳的主廚。

小廚師從綺麗的大海中撈捕到龍蝦，並賣命拖到盤中的情節設計很有趣。（姚舜攝）

「小廚師奇遇記」的每道菜都是一部投影的微電影，演出過程讓食客目不轉睛。（姚舜攝）

外食用餐不只解決民生大計，對很多人而言更是社交聯誼、消閒娛樂，以及療癒心靈的「儀式」。Le Petit Chef就是一個傳遞另類用餐體驗的「虛擬廚師」，「他」是比利時的科技公司Skull Mapping 以及 Sense Media跨界研發創作的「作品」。設計師們運用最新研發的3D裸視軟體，結合精密的投影與動畫技術，並加入主廚料理以及美食元素，創造出一整套的新奇餐飲體驗。

創作Le Petit Chef的兩位藝術家Antoon Verbeeck和Filip Sterckx發揮巧思創意，像撰寫電影腳步般地為每一道菜都設計出一段故事，然後由小廚師扮演主角上山下海取得食材，在大海裡與章魚爭鬥、在雪地裡推起比自己還大的雪球，透過有趣的歷險過程，以類似微電影的表現型式為客人創造前所未有的用餐體驗，並詮釋科技可以創造的無限可能。

Le Petit Chef誕生後即在歐洲幾大重要城市造成爭相體驗的風潮，2016年7月他來到了亞洲，旋風駐點北京、上海、廣州城市並掀起話題與嘗鮮熱潮，如今這虛擬小廚師則來到了台北，在晶華酒店地下二樓的麗晶精品〈Taste Lab〉挑逗食饕味蕾。

為迎接小廚師並配合聲光音響設備，台北晶華酒店在〈Taste Lab〉內用厚重布簾圍一間「暗室包廂」，每個餐期只有12位客人可以在這包廂內欣賞體驗「小廚師奇遇記」。

這小廚師真的小，他的身高大約只有5公分，跟大人的姆指差不多。賓客在進入全黑幕的用餐空間並坐定後，這小廚師就會爬到餐桌的桌面上、忙碌的準備烹調料理過程，每道菜都有各自「劇情」，情節兼容冒險、幽默與無厘頭，整體而言整過程就像是用餐桌檯布為螢幕播放的「3D美食喜劇動漫片」，娛樂效果十足。

Le Petit Chef雖是個虛擬的廚師，但在晶華酒店廚藝團隊配合下，小廚師料理的每道菜餚在影片結束後都會真實上桌，且每道菜餚的形色與呈盤都力求與「小廚師奇遇記」投影內容的菜式一致，虛擬轉換為實境，過程力求無縫接軌，靠的是真假廚師的不斷演練。

「小廚師奇遇記」午餐4道菜式，每套2800元+10元，晚餐6道菜式每套3800元+10%，為了方便中南部客人北上體驗，晶華酒店另推出「小廚師住房專案」，房客可以選擇入住豪華套房或精緻套房二天一夜、享受「小廚師奇遇記」饗宴二客，入住精緻套房另會致贈精選佳釀，超值專案價格為9999元起。

「小廚師奇遇記」的菜式中，前菜〈香煎鴨肝可麗餅〉是以超薄且柔軟的可麗餅包覆鐵板香煎的豐腴鴨肝，佐以蜂蜜醬與蜜漬水果、創造出鹹甜交織的美味。〈馬賽海鮮湯〉是用新鮮貽貝、蛤蜊、鮮蝦與干貝慢燉而成，湯頭濃縮的各式海鮮的精華非常香醇。

〈海鮮爐烤龍蝦〉是將新鮮龍蝦洗淨後送入烤箱慢烤，搭配香料奶油以及季節時蔬後上桌。主菜〈嫩煎牛排〉選用油花分佈均勻、口感鮮嫩的美國Prime級肋眼牛排於鐵板上香煎而成。至於甜點則有香甜的〈米布丁佐焦糖鮮奶油〉，以及〈自製香草冰淇淋佐鮮奶油、新鮮覆盆子、和巧克力醬〉。難能可貴的是，這些菜餚的品質仍維持Fine Dining規格品質，並沒有因為「娛樂效果」受到影響。

(工商)