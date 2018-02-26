《全台最速報》阿里山小火車又出軌 本線列車停駛14天檢修

2018年02月26日 11:40 中時電子報 綜合報導

◎阿里山小火車又出軌 本線列車停駛14天檢修

阿里山森林小火車25日下午15時56分，奮起湖開往嘉義行經樟腦寮站19.7公里處時發生出軌意外，由於是今年以來第4次傳出軌意外，阿里山森林鐵路管理處稍早宣布，本線(嘉義經奮起湖至十字路間)各級列車即日起全面停駛，將加強檢修、保養及養護工作，預計3月12日起復駛。另外，接受已預購車票民眾可辦理全額退費。

◎竹市校園徵才 ３萬工作等你來

企業求才若渴，堪稱大學城的新竹市成為業者聚焦的人才重鎮，新竹市政府26日宣布將聯合新竹市5所大學舉辦「校園徵才博覽會」，將自3月10日起接力舉行，提供逾3萬個就業機會。

◎原保地拆屋續租爭議 信義鄉漢族恐慌千人怒吼

南投縣信義鄉面積比整個彰化縣還大，但因屬原住民鄉，為數約6500人、占全鄉人口4成左右非原住民籍居民，無權擁有自己的土地，只能「寄人籬下」，租用原住民保留地生根落戶。

◎中捷招商熱烈 林佳龍:捷運綠線不再三條線

台中捷運綠線將在今年底試運轉、2020年底全線通車，交通局長王義川表示，26日正式公告啟動首批北屯G5、南屯G11站招商，兩站未來開發總銷金額初估上看50億元，已有三百多個業者來詢問，其中包括金控、金融與建設集團。

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(中時電子報)