《全台最速報》阿里山小火車又出軌 本線列車停駛14天檢修

阿里山小火車又出軌 本線列車停駛14天檢修

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中時電子報
綜合報導

◎阿里山小火車又出軌 本線列車停駛14天檢修

阿里山森林小火車25日下午15時56分，奮起湖開往嘉義行經樟腦寮站19.7公里處時發生出軌意外，由於是今年以來第4次傳出軌意外，阿里山森林鐵路管理處稍早宣布，本線(嘉義經奮起湖至十字路間)各級列車即日起全面停駛，將加強檢修、保養及養護工作，預計3月12日起復駛。另外，接受已預購車票民眾可辦理全額退費。

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