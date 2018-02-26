台灣彰化燈會點亮古蹟城 187盞來自全國花燈競豔

2018年02月26日 12:57 中時 吳敏菁

2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場，主題燈「吉祥如意、狗來富」總高6公尺，以金狗聚財為主角，掀起驚喜。（吳敏菁攝）

2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場。（吳敏菁攝）

2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場，結合古蹟建築，點亮節慶和歷史的風華。（吳敏菁攝）

2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場，結合古蹟建築，點亮節慶和歷史的風華。（吳敏菁攝）

彰化市公所每年在八卦山下的彰化藝術館舉辦台灣彰化燈會，結合歷史建築、紅毛井和八卦山步道，點亮彰化的風華，特別有韻味，今年已經邁入第12年，共有187件作品競豔，主題主燈「吉祥如意、狗來富」總高6公尺，以金狗聚財為主角，掀起驚喜。

彰化市公所表示，彰化市古蹟數量冠全台，規劃彰化市元宵燈節，每年都吸引10餘萬人次以上的參觀，品嘗彰化小吃、欣賞走訪寺廟、古蹟等，燈光輝映下，感受彰化市深厚的人文傳承、歷史美麗，賞了花燈還可爬八卦山，欣萬家燈火。

燈會作品相當多元，別具特色，都是從全國花燈競賽脫穎而出，從2月17日起展示至17日止，共有來自全國各機關學校暨團體共約187件在藝術館即周邊展出。

邱建富表示，27日晚上6點50分起6尺高主燈點燈暨開幕晚會，安排樂團、舞蹈，發送小提燈及摸彩券。3月2日在彰化火車站前舉辦元宵聯歡晚會，邀請藝人梁心頤、秀蘭瑪雅、劉銘峰、童立安與民同歡，另有猜燈謎、摸彩、獎品豐富。

(中時)