台灣彰化燈會點亮古蹟城 187盞來自全國花燈競豔

2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場，結合古蹟建築，點亮節慶和歷史的風華。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場，主題燈「吉祥如意、狗來富」總高6公尺，以金狗聚財為主角，掀起驚喜。（吳敏菁攝）
2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場。（吳敏菁攝）
2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場，結合古蹟建築，點亮節慶和歷史的風華。（吳敏菁攝）
2018台灣彰化燈會在彰化藝術館登場，結合古蹟建築，點亮節慶和歷史的風華。（吳敏菁攝）

彰化市公所每年在八卦山下的彰化藝術館舉辦台灣彰化燈會，結合歷史建築、紅毛井和八卦山步道，點亮彰化的風華，特別有韻味，今年已經邁入第12年，共有187件作品競豔，主題主燈「吉祥如意、狗來富」總高6公尺，以金狗聚財為主角，掀起驚喜。

彰化市公所表示，彰化市古蹟數量冠全台，規劃彰化市元宵燈節，每年都吸引10餘萬人次以上的參觀，品嘗彰化小吃、欣賞走訪寺廟、古蹟等，燈光輝映下，感受彰化市深厚的人文傳承、歷史美麗，賞了花燈還可爬八卦山，欣萬家燈火。

燈會作品相當多元，別具特色，都是從全國花燈競賽脫穎而出，從2月17日起展示至17日止，共有來自全國各機關學校暨團體共約187件在藝術館即周邊展出。

邱建富表示，27日晚上6點50分起6尺高主燈點燈暨開幕晚會，安排樂團、舞蹈，發送小提燈及摸彩券。3月2日在彰化火車站前舉辦元宵聯歡晚會，邀請藝人梁心頤、秀蘭瑪雅、劉銘峰、童立安與民同歡，另有猜燈謎、摸彩、獎品豐富。

(中時)

花3萬6買i8送衛生紙 網友笑：鬼… 少年鼓手雲腳嘉義今啟程 終回台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。