「9453就是有鬆」應召站打低價 自由行大陸妹輕鬆撈

2018年02月26日 12:52 中時 張妍溱

「9453」應召站大量承租汽車旅館房間營業，以觀光名義從大陸地區仲介來台賣淫女子1次1節30分鐘開價約2000至3000元不等。（張妍溱翻攝）

台中市警方破獲應召站，以時下最夯LINE供男客挑妹，號稱台中最便宜，全套2000元含房間，借用歌唱團體玖壹壹樂團的「9453」（就是有鬆）閩南語諧音歌名，以LINE通訊軟體大打廣告，警方日前於某汽車旅館當場查獲4對正在性交易男女及大陸賣淫女子及嫖客共18人。分別依妨害風化、社會秩序維護法等罪嫌移送。

警方調查，「9453」應召站大量承租汽車旅館房間營業，以觀光名義從大陸地區仲介來台賣淫女子，賣淫大陸女子每次停留10天到15天，每天依應召站通訊軟體指示，搭車前往嫖客所指定的汽車旅館從事全套性交易，1次1節30分鐘開價約2000至3000元不等，事後與應召站64或73拆帳。

警方查扣帳冊一本、薪資袋5只、現金26萬5502元、潤滑液、保險套、護照、往來港澳通行證、通行證、居民身份證等證物。（張妍溱翻攝）

警方表示，應召站以中低價策略吸引男客上門，豔名遠播，經營近3個月以來生意不俗，刑事警察大隊偵二隊、大甲分局，在北區破獲此應召站，並查扣帳冊一本、薪資袋5只、現金26萬5502元、潤滑液、保險套、護照、往來港澳通行證、通行證、居民身份證等證物。

(中時)