MLB》雙城簽38轟強打 美媒：該再補投手了

自由市場大咖就剩32歲的艾瑞耶塔。(美聯社)

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中時電子報

雙城今年想在美聯中區出頭的企圖心強，日前從光芒延攬歐多瑞希(Jake Odorizzi)，今(26日)再宣布以1年650萬美金簽下前光芒38轟強打莫里森(Logan Morrison)，大聯盟記者卡斯楚文斯(Anthony Castrovince)建議，他們打線已完善，該再簽1名自由市場的即戰力先發投手。

30歲的莫里森去年出賽149場，繳打擊率2成46、上壘率3成53、長打率5成16成績，38轟跟85打點皆為生涯新高。雙城去年全隊敲出206轟，是美聯第9多，團隊打擊率2成60則是全聯盟第9；如今有莫里生這門重炮加盟，攻擊火力可望更上層樓。

不過，雙城薄弱的點在先發投手，他們去年先發投手群自責分率4.73，排聯盟第19。他們也自知需要補強，先前曾投身達比修有爭奪戰，搶人失敗後，又跟光芒交易歐多瑞希；卡斯楚文斯認為，雙城現在依舊需補進如艾瑞耶塔(Jake Arrieta)這類等級的先發投手。

雙城要在分區出頭，最大的勁敵就是印地安人。不過印隊休季期間損失C.山塔納(Carlos Santana)、布魯斯(Jay Bruce)、中繼史密斯(Joe Smith)跟布萊恩蕭(Bryan Shaw)，對戰歷多少有影響，這也讓雙城想出頭有更多機會。

雙城簽下莫里森後，團隊薪資將來到隊史新高1.17億，但手頭上還是有籌碼能運用。卡斯楚文斯建議，雙城或許能考慮投資在想要6年、年薪2000萬起跳合約的32歲賽揚強投艾瑞耶塔身上，即便簽艾瑞耶塔得犧牲選秀權，對雙城來說，用第75順位簽好約是值得的。

卡斯楚文斯直言，這樣一來最糟的結果，也會拿到美聯外卡，而且2019年印隊艾倫(Cody Allen)跟安卓米勒(Andrew Miller)都會成自由身，雙城會更有機會出頭。目前來看，雙城王牌E.山塔納(Ervin Santana)因手指傷勢會缺席至少1個月，想保戰績確實還需先發投手。

(中時電子報)

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