要建第二機場 廣州2035航空樞紐吞吐力將達1.4億人次

隨著來自北京的中國南方航空CZ 3112航班2017年12月26日降落廣州白雲機場，該機場正式對外宣佈，年旅客吞吐量突破6500萬人次，成為繼北京首都機場、上海浦東機場後，中國第3個年旅客吞吐量突破6000萬人次的機場。（中新社）

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中時電子報

自2013年以來，廣州第二機場的選址一直備受關注，先前甚至盛傳將建在佛山、雲浮等地。不過在新版規劃草案「構建樞紐型網路城市空間結構」章節的規劃圖上，已明確標出第二機場位於增城正果鎮。

據《南方都市報》26日報導，目前超過1400萬的廣州常住人口到2035年時，可望成長為2000萬左右。而最新一版《廣州市城市總體規劃（2017-2035）》草案（簡稱規劃草案）披露，廣州第二機場初步選址增城正果鎮。此外，廣州將透過構建6條通風廊道、打造60公里濱江通道等，大力提升城市品質。

不過，這版規劃屬草案公示階段，公示結束後，最後仍需經國家層面批復實施，才會成為法定規劃。據瞭解增城規劃的人士透露，目前的版本屬於初步選址階段，落在正果鎮具體地點等細節仍未最終敲定。

廣州將成為華南航空樞紐，第二機場意義重大，畢竟北京、上海等大城市也有兩個機場。據中山大學城市化研究院院長李郇分析，按照目前白雲機場輸送量與實際空運需求，廣州迫切需要一個第二機場。

廣州白雲機場去年的旅客年輸送量已達6500萬人次，而根據新版規劃草案，到2035年時，廣州航空樞紐設計年吞吐能力是1.2億-1.4億人次，其中國際航空旅客中轉率達35%以上。

目前廣州常住人口超過1,400萬人，新版規劃草案提出要科學調控人口規模，到2035年全市規劃常住人口增至2,000萬。這意味著，廣州2017年到2035年規劃範圍內增加的人口近600萬。據瞭解，南沙的規劃人口增速是最快的，將從現狀的60多萬人增至未來規劃的200多萬。

(中時電子報)

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文章來源：廣州第二機場初步選址增城正果鎮

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