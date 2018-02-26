少年鼓手雲腳嘉義今啟程 終回台灣燈會擔綱開場秀

2018年02月26日 13:02 中時 張伊珊

2018．02．26 嘉義縣 ▲少年鼓手雲腳嘉義正式啟程，從縣政府出發，步行5天5夜、路程53公里環繞家鄉一圈演出，「走一天路，打一場鼓」淬鍊心志。（張伊珊攝）

25名來自民和國中慈輝分校、中埔國中、大林國中及民雄國中等4所學校學生，經半年共12堂課集訓後，各個化身成為少年鼓手。自26日上午從嘉義縣政府前廣場出發，步行5天5夜、路程53公里環繞家鄉一圈，最後回到台灣燈會擔綱開場表演。

26日一大早，少年鼓手精神奕奕齊聚縣府前，先帶來一段振奮人心的擊鼓演出，接著由民和國中慈輝分校王聖竣，代表全體成員上台接受縣長張花冠贈旗，宣告少年鼓手雲腳嘉義正式啟程。他們以「走一天路，打一場鼓」淬鍊其心志，分別在26日、27日、28日當天下午4點30分抵達紫雲寺、九華山地藏庵及奉天宮等地演出。

優人神鼓教育顧問陳麗娟表示，其實這群高關懷性質學生潛能無限，只是需要社會大眾的肯定，像是授旗代表王聖竣，因處弱勢家庭，導致他缺乏自信心，不過他非常認真練鼓，還會利用休息時間找優人神鼓老師團員複習所學，終於慢慢找出自身價值，進而提升學業成績考取嘉義高中。

為使高關懷性質學生適性發展，去年10月在副縣長吳芳銘四處奔走募款及地方廟宇贊助下，嘉義縣少年鼓手行動學校得以成立，請邀請優人神鼓帶領近60位學生，進行劈腿拉筋、打拳靜心及擊鼓武術等肢體訓練，讓孩子發現不一樣的自己。吳芳銘邀請鄉親，當這些孩子與您擦身而過時，請用讚美與掌聲來鼓勵他們，大家一起用正能量提升台灣教育。

(中時)