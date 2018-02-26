這些食物不能冰！雞蛋受潮恐變「毒蛋」

營養師指出，不是什麼食物都適合塞冰箱。(圖/本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

你家冰箱塞爆了嗎？婆婆媽媽總把家中冰箱當成無底洞，不過你知道嗎？很多大家習慣放冰箱的食物其實並不適合冷藏，根據營養師列出的35種不能冰的食物，其中不乏許多蔬菜水果，更令人驚訝的是，冰箱的溼度可能讓雞蛋受潮，變成「毒蛋」！

根據美國健康雜誌《Rodale Wellness》報導，營養師提醒大家，冰箱的溼度可能使得蛋殼表面的病菌滲入蛋中，造成食安危；而原本口感清脆的洋蔥，也可能因為冰箱潮濕的環境變得軟爛，更使得蒜頭容易發芽。

冰箱濕度恐讓雞蛋受潮變「毒蛋」。(圖/shutterstock)

另外，報導指出，冰箱的溫度，可能使得香蕉這一類「熱帶水果」因過凍而出現「黑點」；而蘋果、柳橙、檸檬這一類則會因水分流失而變苦。值得注意的是，咖啡豆也容易因環境的溫、濕度不當，導致黴菌生長而產生赭麴毒素。

根據聯合元氣網報導，營養師列出35種不適合冰的食物：

【水果類】

蘋果、奇異果、香蕉、鳳梨、木瓜、芒果、蜜瓜、酪梨、梨、葡萄、橙、檸檬、萊姆、桃、李子。

【蔬菜類】

地瓜、番茄、洋蔥、蔥、蒜頭、青椒、馬鈴薯、羅勒、茄子、南瓜、四季豆、秋葵。

【其他】

咖啡豆、蛋、蜜糖、麵包、橄欖油、椰子油、豉油、醋 。

值得一提的是，有些大家平常不會放進冰箱的食物，包括：已開封的米、堅果，其實非常需要冷藏，因此建議民眾，購買食材要「適量」，以免過量難以保存，變質食物還會「污染」到冰箱衛生。

(中時電子報)

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