美籍男夢想娶日本妻 卻涉驚人分屍案

2018年02月26日 15:24 中時 黃菁菁

大阪市西成區的民宿25日藏著裝有女性頭顱的行李箱，死者確認為失蹤多時的兵庫縣三田市27歲女性上班族，嫌犯則是26歲的美國籍男子。嫌犯遠在紐約的父母不相信兒子會做壞事，還說:「兒子的夢想是和日本女人結婚」。

發生分屍案的民宿位於大阪南海本線萩之茶屋車站西北約200公尺的住宅區，是棟3層樓的建築，以前是供領日薪勞工住的簡易住宿設施，約1年前起改為經營民宿。

每層樓有10間約3至4個榻榻米大的房間，以及共用的廁所和浴室。1個房間1晚的住宿費才2千日圓(約新台幣554元)左右，且可在網上預約，故經常有包括外籍人士在內的旅客進出。

被發現女性頭顱的房間在2樓，是由美籍男子長期租用。在附近工作的女性向日媒指出，2月20日左右起，民宿附近的垃圾堆就發出異臭，而且不像廚餘的臭味，而是更刺鼻的惡臭味。

嫌犯的父母在紐約接受日本電視台採訪時表示，、「他過去說很喜歡日本，想住在日本，想和日本女人結婚。」他的母親含淚說:「不知道到底發生了什麼事？」、「兒子不是會做那種壞事的孩子」。

日媒報導，遇害女孩和嫌犯是通過會員制的交友網站認識的，她15日下班後，16日凌晨和嫌犯在JR森之宮車站附近碰面，監視器拍到兩人一起往民宿方向走去的畫面。兩人進屋後，就不再看見女孩的蹤影，嫌犯則於18日走出房門，手上拿著一個大袋子離去。

警方22日先以監禁女性嫌疑將嫌犯逮捕，24日在房裡發現裝著頭顱的行李箱後，又以殺人嫌疑展開調查。兵庫縣警26日公布，先後在大阪府島本町和京都市山科區等3處發現疑似受害者的胴體、雙手、雙腳等，已以遺棄、損壞屍體罪嫌展開調查。

(中時)