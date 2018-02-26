接勞動部燙手山芋 「小花媽」許銘春向陳菊借將

2018年02月26日 12:48 中時 洪安怡 、 陳信翰

勞動部26日舉行新卸任部長交接，新任部長許銘春（右）與勞動部同仁一同歡送卸任部長林美珠（中）。（陳信翰攝）

勞動部26日舉行新卸任部長交接，卸任部長林美珠（中）接受同仁以鮮花歡送。（陳信翰攝）

勞動部26日舉行新卸任部長交接，卸任部長林美珠（中）接受同仁以鮮花歡送。（陳信翰攝）

勞動部26日舉行新卸任部長交接，新任部長許銘春（左）歡送卸任部長林美珠（右）上計程車離開。（陳信翰攝）

勞動部26日舉行新卸任部長交接，新任部長許銘春（左）歡送卸任部長林美珠（右）上計程車離開。（陳信翰攝）

台北市 勞動部26日舉行新卸任部長交接，新任部長許銘春（左）歡送卸任部長林美珠（右）上計程車離開。（陳信翰攝）

勞動部今（26）日上午進行新、舊任部長交接典禮，由政務委員林萬億主持。新任勞動部長許銘春為順利熟悉事務，不惜向高雄市長陳菊借將，任用高雄市勞工局長鄭素玲為部長辦公室主任。許銘春也再三強調，勞動部並非橡皮圖章，會貫徹法律人精神。

今日上午11時，勞動部進行新舊任部長交接典禮，林萬億此次已是二度負責監交印信，他感謝前任勞動部長林美珠扛下重任，完成修法的階段性任務，並強調許銘春擔任過勞工局顧問，處理過勞資爭議，堪接大任。

林美珠表示，自己就任的380個日子中，感謝勞動部全體夥伴一起努力，時常到晚上10時勞動部還是燈火通明，一起完成不可能的任務，但天不從人願，每個人都有自己的個人因素，她在病中完成修法，身體提出抗議，也感謝之前就認識的這位好姊妹許銘春，願意接下重擔。

有小花媽之稱的新任部長許銘春說，她戒慎恐懼、如履薄冰，感謝總統蔡英文、行政院長賴清德委以重任，更謝謝高雄市長陳菊栽培，她強調，勞動部不是橡皮圖章，勞動部是勞工的靠山，絕對不會被架空，「我跟每個勞工朋友承諾，我將展現法律人的正義感跟法治精神，為勞工站出最堅定的立場」。

許銘春強調，《勞基法》新法上路一定會嚴格把關，會當勞工朋友的護身符，會讓勞團放心；她提及，陳菊勉勵她弱勢優先，維護勞動權益。此外，許銘春此次也特別向陳菊借將，將鄭素玲帶入中央，「有心要把工作做好，一定要有最得力的助手」，許銘春說，對鄭素玲的表現相當欣賞，因此讓局長「降職減薪、拋夫棄子」來相挺，「金甘心」。

(中時)