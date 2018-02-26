蘇州市政協前主席高雪坤嚴重違紀被雙開

2018年02月26日 15:52 旺報 林永富

中共江蘇省紀委對蘇州市政協前主席高雪坤嚴重違紀問題立案審查。決定給予高雪坤「雙開」（開除黨籍、開除公職）處分。

經查，高雪坤違反政治紀律，對抗組織審查；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；違反廉潔紀律，為其親屬經營活動謀取利益；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物涉嫌受賄犯罪。此外，審查中還發現高雪坤其他涉嫌犯罪的線索。

江蘇省紀委說，高雪坤身為黨員領導幹部，理想信念喪失，黨員意識淡薄，嚴重違反黨的紀律，並涉嫌違法犯罪，性質惡劣，情節嚴重。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委常委會會議批准，決定給予高雪坤開除黨籍、開除公職處分；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。

1955年7月出生的高雪坤，江蘇昆山人，省委黨校大專學歷。歷任昆山縣巴城鎮黨支部書記、張浦鎮黨委書記，昆山市城北鎮黨委書記、農工商總公司董事長、外經委主任、開發區管委會主任、工委副書記等職。

2001年6月任昆山市委常委、副市長；2005年7月任昆山市委副書記；2005年8月任淮安市副市長、淮安經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任；2009年1月任淮安市委副書記、市長；2012年6月任蘇州市政協主席；2017年1月任蘇州市政協正廳職幹部。

(旺報)