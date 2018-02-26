高市衛生局忍無可忍 終結半世紀龍發堂

2018年02月26日 13:00 中時 呂素麗

2018.02.26 高雄市 ▲列為傳染病疫區的龍發堂拒絕防疫人員進入，高雄市衛生局忍無可忍 ，26日強制開鎖進入全面淨空 。（呂素麗翻攝 ）

2018.02.26 高雄市 ▲高雄市衛生局26日執行龍發堂全面淨空行動，由民生醫院、聯合醫院 、凱旋醫院各派緊急救護。（呂素麗翻攝）

2018.02.26 高雄市 ▲高雄市衛生局26日執行龍發堂全面淨空行動，龍發堂生活大樓強制清空後，進行周圍環境消毒作業。（呂素麗翻攝 ）

2018.02.26 高雄市 ▲高雄市衛生局26日執行龍發堂全面淨空行動，龍發堂生活大樓強制清空消毒後，貼上封條。（呂素麗翻攝）

2018.02.26 高雄市 ▲高雄市衛生局26日執行龍發堂全面淨空行動，移送堂眾安置情形。（ 呂素麗翻攝）

2018.02.26 高雄市 ▲高雄市衛生局26日執行龍發堂全面淨空行動，移送堂眾安置情形。（ 呂素麗翻攝）

2018.02.26 高雄市 ▲高雄市衛生局26日執行龍發堂全面淨空行動，龍發堂生活大樓強制清空後，張貼生活大樓大門的防疫公告及封條。（呂素麗翻攝）

2018.02.26 高雄市 ▲高雄市衛生局副局長林盟喬26日說明執行龍發堂全面淨空行動的情形 。（呂素麗攝）

2018.02.26 高雄市 ▲龍發堂堂眾昔日在生活大樓生活的情形。（呂素麗翻攝）

2018.02.26 高雄市 ▲龍發堂堂眾昔日在生活大樓生活的情形。（呂素麗翻攝）

2018.02.26 高雄市 ▲龍發堂堂眾昔日在生活大樓生活的情形。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局忍無可忍，26日發威，出動優勢警力，終結設立半世紀的龍發堂！至此，503名堂眾全部移出清空後，舊龍發堂時代宣告走入歷史。

龍發堂爆發第3波阿米巴痢疾疫情，高雄市衛生局26日出動包括警力共140人，強制將住在堂內生活大樓僅剩的46名堂眾移出，於上午11點之前全面清空，立即進行消毒，於11點40分整棟生活大樓消毒完畢，淨空行動結束，終結龍發堂半世紀來收容堂眾的歷史。

衛生局並依傳染病防治法第43條，針對防疫作為拒絕、規避，開罰最高30萬元，並貼上封條。

衛生局副局長林盟喬說，龍發堂從去年7月5日爆發傳染病肺結核及致病性阿米巴痢疾疫情，並在12月21日公告為傳染病疫區，但龍發堂「擺爛」一直不改善，還在今年2月12日鎖大門，不讓衛生局人員進去，讓人「忍無可忍」，只能用強制手段，全面移出所有堂眾並消毒。

龍發堂原有503名堂眾，全部集中住在地下1樓、地上7樓的生活大樓裡，爆發傳染病疫情後，生活大樓已成為「傳染窩」；衛生局於去年10月8日開始將堂眾陸續移出安置，並在去年12月21日公告整個龍發堂為疫區，中央衛福部也出面，協調各縣市全力配合，司法單位也介入調查，至農曆過年前已移出457人交由堂眾所屬各轄區縣市帶回安置在醫療院所，剩46人一直住在生活大樓，堅拒移出。

林盟喬說，龍發堂先後爆發兩波肺結核疫情，共有7人確診，阿米巴痢疾則先後已爆發兩波，原本只有32人，但今年2月5日起進行龍發堂全堂眾第3次阿米巴痢疾複檢，結果檢出3人為陽性，確診爆發第3波阿米巴痢疾疫情，患者增至35人，顯見阿米巴痢疾感染風險仍存於該堂住民生活大樓。

龍發堂爆發第3波阿米巴痢疾傳染病，讓衛生局無法再忍受，26日上午9點30分出動醫生、護理、防疫人員等70人，及70名警力，由衛生局長黃志中擔任總指揮、疾病管制處長潘炤穎現場執行官，以優勢警力，強制開鎖進入龍發堂，生活大樓內僅剩的46名堂眾，有32人同意由衛生局送往醫院安置治療，另14人分由龍發堂自行安置，但衛生局追蹤管理。

堂眾全部移出後，衛生局立即清毒整棟生活大樓，並貼上封條，淨空行動歷經兩個多小時，於上午11點40分全部結束。

(中時)