《射雕》英文版 九陰白骨爪譯成九陰骷髏爪

2018年02月26日 16:15 旺報 林永富

金庸名著武俠小說《射雕英雄傳》首次被譯成英文出版,22日由英國麥克萊霍斯出版社向全球發行。這些中文讀者耳熟能詳的人名和武功秘笈,到底翻成英文之後變成什麼?書名《射雕英雄傳》,被譯為“Legends of the Condor Heroes ”(禿鷲英雄的傳奇);「九陰白骨爪」,被譯作“Nine Yin Skeleton Claw”(九陰骷髏爪);「降龍十八掌」,被譯作“the 18 palm attacks to defeat dragons”(擊敗龍的十八掌擊)。

而書中的人物,郭靖是“Guo Jing”,楊康是“Yang Kang”,但黃蓉被譯為“Lotus Huang”,譯成黃蓮花;楊鐵心被譯為“Ironheart Yang”,算是結合得很完美;郭嘯天被譯為“Skyfury Guo”;包惜弱被譯為“Charity Bao”,倒是很貼合仁慈善良的性格特點;穆念慈則是“Mercy Mu”。

「五絕」中的「東邪」黃藥師是“The Eastern Heretic Apothecary Huang”;「中神通」王重陽是“Double Sun Wang Chongyang”;梅超風是“Cyclone Mei”。

這本書的譯者是瑞典姑娘安娜.霍姆伍德,她感歎地說:「我真的盡力了!」

(旺報)