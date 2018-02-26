《射雕》英文版 九陰白骨爪譯成九陰骷髏爪

2018年02月26日 16:15 旺報 林永富

金庸名著武俠小說《射雕英雄傳》首次被譯成英文出版，22日由英國麥克萊霍斯出版社向全球發行。這些中文讀者耳熟能詳的人名和武功秘笈，到底翻成英文之後變成什麼？書名《射雕英雄傳》，被譯為“Legends of the Condor Heroes ”（禿鷲英雄的傳奇）；「九陰白骨爪」，被譯作“Nine Yin Skeleton Claw”（九陰骷髏爪）；「降龍十八掌」，被譯作“the 18 palm attacks to defeat dragons”（擊敗龍的十八掌擊）。

而書中的人物，郭靖是“Guo Jing”，楊康是“Yang Kang”，但黃蓉被譯為“Lotus Huang”，譯成黃蓮花；楊鐵心被譯為“Ironheart Yang”，算是結合得很完美；郭嘯天被譯為“Skyfury Guo”；包惜弱被譯為“Charity Bao”，倒是很貼合仁慈善良的性格特點；穆念慈則是“Mercy Mu”。

「五絕」中的「東邪」黃藥師是“The Eastern Heretic Apothecary Huang”；「中神通」王重陽是“Double Sun Wang Chongyang”；梅超風是“Cyclone Mei”。

這本書的譯者是瑞典姑娘安娜．霍姆伍德，她感歎地說：「我真的盡力了！」

(旺報)