政府4年投60億推建物安全補強 擬修法強制重建補強

行政院26日在舉行「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」記者會，院長賴清德表示，政府預計4年投入60億元預算，推動全國建物耐震安檢及補強。（方濬哲攝）

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行政院26日在舉行「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」記者會，內政部長葉俊榮（左起）、行政院發言人徐國勇、行政院院長賴清德、政務委員張景森、政務委員吳澤成、內政部次長花敬群出席。賴清德表示，政府預計4年投入60億元預算，推動全國建物耐震安檢及補強。（方濬哲攝）

因應花蓮震災，行政院上午舉行「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」記者會，宣布政府將在4年內投入60億元預算進行建物的快篩、耐震評估，並協助私人建物進行補強及重建；內政部次長花敬群表示，震後新措施，除了快篩擴大到6樓以上、單一年度擴大到4年計畫、並修改建築法77條之1，要求建物構造需符合現行規定，強制重建補強，並給予重建工程相關利息補貼。

賴揆表示，目前政府的公權力，可以強制進行快篩、初評、詳評，但在建築法77條之1修正後，將可強制危險建物重建或補強。內政部長葉俊榮也說，希望在立法院本會期修法通過。

賴揆表示，政府有5大推動策略，包括建物快篩方面，9樓以上建物今年完成，6樓以上3年內完成；耐震評估部分，私有供公眾使用建築物及快篩結果為具有高危險疑慮建築物，強制耐震評估；在重建補強方，耐震評估有疑慮者，輔導重建或補強；階段性補強，整合與規劃期間協助階段性補強，快速排除軟弱層破壞；此外，在金融協助方面，提供重建工程貸款利息補貼、信用保證及各項補助，讓民眾負擔得起。

依據行政院推出的4年期方案，快篩補助每件補助2000元，2萬7000件；初評補助每件補助6000到8000元，共3萬4000件；詳評補助每件補助最高60萬元，共500件。

在危老重建方面，地價稅減半2年、房屋稅減半最高12年、重建工程貸款利息補貼；都更重建方，地價稅、房屋稅減半2年、權變案地主抵付共同負擔部分，免土增稅及契稅、權變案地主更新後第1次移轉減土增稅及契稅40%、重建工程貸款利息補貼；而都更整維部分，地價稅及房屋稅減半2年。

(中時)

行政院將於今日舉行「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強」記者會，院長賴清德（左三）、發言人徐國勇（左二）、內政部長葉俊榮（左ㄧ）出席。（方濬哲攝）
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