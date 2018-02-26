強強角力邁入新時代 陸壯大海軍捍衛海上絲路

2018年02月26日 13:33 中時電子報 楊幼蘭

強大的海軍意味能保證海路安全，維護海上經濟命脈暢通的實力。而中國正穩步朝「海洋強國」邁進，在連接中東産油國與中國海上通道的要衝上，北京相繼取得港口使用權，甚至有專家認為，這些港口未來有可能轉為軍用。

據日經中文網26日報導，除了港口外，中國也在擴充海上軍力，蓄積對抗美國海軍的力量。對身為大陸國家的中國來説，確保能穩定採購能源與物資的海路，是優先課題之一，而中國將持續擴大海洋勢力。

2月上旬，搭載巨大砲塔的中國海軍登陸艦照片在大陸社群網上瘋傳，中國軍艦搶在美國之前，率先配備電磁砲的話題引發高度關注。

海軍專家預測，中國到2030年將部署4個航母戰鬥群。目前中國雖然在70個國家擁有800個基地，僅及擁有11個航母群的美國3成，但在全球海上武力中已躍居世界第2位。

佳能全球戰略研究所主管宮家邦彥指出，中國為了確立能對抗部署在印度洋、西太平洋和中東的美國艦隊，凸顯軍事存在感，正按照量重於質的方針擴大海軍。

中國國家主席習近平2017年10月在19大上呼籲，「加快海洋強國建設」。日經指出，北京念玆在玆，想的是為了將天然資源運到大陸，確保不受美國干擾的海路。此外，在從定位為後院的南海到印度洋、中東海域的海路上，中國相繼獲得港口的權利，以作為中國船隻的停靠地，來確保海路的穩定。

中國2013年提出「一帶一路」的廣域經濟圈構想，政府金融機構和國有企業開始在海外推進大型港口建設。目前已掌握7個港口的權利，到2017年底，包括簽署建設援助等協定在內的港口，共達30個。

而麻六甲海峽是連接印度洋和南海的最短航線，寬約70公里，平均水深約為25米，水深較淺。據稱中國始終有強烈的危機感，擔心一旦出現緊急狀況，美國潛艇等會加以封鎖。如今解放軍致力確保繞道，避免經過這從中東運輸原油的必經航線，也正獲得進展。

中國以近2億美元（約58億）支援建設巴基斯坦瓜達爾港( Gwadar Port )，2015年獲得43年的使用權。北京計畫透過管線和鐵路，將該港和中國西北部連起來。此外，在中國主導開發的緬甸西岸的皎漂(Kyaukphyu)，與雲南省相接的近800公里管線將開通。而這主要的用意是不經容易受第三國干擾的麻六甲海峽，直接向中國大陸輸送原油。

日本防衛研究所主任研究官山口信治指出，解放軍正以民間利用的名義取得港口管理權，但在非常時期，有可能作為軍港加以利用」。他認為包括轉為軍用在內，海外港口將有助於中國的中長期防衛戰略。

而宮家邦彥指出，中國積極擴大海洋勢力，彷彿是「希望克服鴉片戰爭後遭列強侵略的歷史心靈創傷」。而從美國的觀點來看，中國似乎在挑戰二戰後的國際秩序。

「雖然可以歸納為過去的世紀現象，但強國間的競爭已經重來。」掌握海洋霸權的美國去年12月在發佈的國家安全戰略中，宣佈將利用經濟與軍事力量封鎖中俄。分析認為，以海洋為舞臺的中美對峙將與日俱增，而世界其他國家也難以置身事外。

(中時電子報)