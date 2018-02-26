單日賣出近2千箱衛生紙 東森購物：短短3天銷量較平常增加超過10倍

2018年02月26日 13:49 工商 林淑惠

東森購物表示，衛生紙漲價消息在23日傳出後，觀察站上23日(五)到25日(日)下午期間，前20名熱銷排行榜，就有6名都被抽取式衛生紙佔領，光衛生紙的銷量就超過10倍，以平常熱賣的100抽64串的「舒潔棉柔舒適年節版衛生紙」為例，單單該款在23日週五就賣出近2,000箱，近一個月內已賣出1萬3,000多箱。

24日週六為衛生紙搶購的高峰，多款衛生紙已經完售下架，廠商還有貨量的就直接追加貨量，紙類相關生活用品如廚房用紙巾、攜帶式面紙、濕紙巾、擦手紙與尿布等也帶動超過5倍的銷售量。

東森購物旗下電視購物通路25日週日晚間也推出與國內紙業大廠正隆合作推出100%由再生紙漿製造的「東森蒲公英環保衛生紙」每組售價990元有150抽x84包，平均每包價格為11.79元、每抽為0.078元，電視購物在40分鐘內就賣出超過1,000箱；單單一款「東森蒲公英環保衛生紙」在25日週日在電視購物、購物網就賣出超過共2,000箱。

根據東森購物統計2017年衛生紙的銷售總量高達近1,000萬包，推估台灣家用抽取式衛生紙市場年營業高達141億、台灣消費者每人每年消耗高達75包，以一家4口為例，一年就會用掉300包以上的衛生紙。

根據紙廠估計，台灣家庭用紙消費量每年都有3~4%的成長，國人一年就要用掉36萬噸以上的面紙、衛生紙、擦手紙等產品，預計衛生紙漲價前爆買潮將持續，近期也將再推出衛生紙相關優惠活動，消費者可密切關注。

(工商)