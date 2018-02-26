多明尼加174周年國慶 駐台大使索托：在台慶祝更強化邦誼

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多明尼加駐台大使館今在台舉辦「多明尼加174周年國慶酒會」，多國駐台大使索托（Jose Miguel Angel Soto Jemenez）表示，在台灣慶祝建國174周年，更強化兩國76年的堅強邦誼與信心，中華民國台灣協助並與多國分享中華民國台灣民主化的奇蹟。

由於索托曾任多國國防部長，因此國慶酒會也出現多位我國軍方人士，顯見兩國在軍事方面有密切合作。

索托指出，慶祝多國建國紀念日主要是重申多明尼加人民的國家主權，主權是一個概念，藉由過去為自由主義而戰的經驗，「讓我們可以面對新的世界與新的挑戰」。

索托強調，「面對我們共同的威脅，重點在於合作，而合作的前提就在於邦誼。他們在台灣慶祝建國174周年，更強化台多兩國76年的堅強邦誼與信心」，在這期間，台灣也參與並協助多國的民主化進程，「我們的盟國，中華民國台灣」，協助並與多國分享中華民國台灣民主化的奇蹟。

代表我國出席的外交部次長劉德立表示，花蓮地震造成嚴重災情後，多國總統梅迪納、副總統瑪格麗特及外長瓦爾加斯等各界在公務繁忙之際，仍於第一時間表達重視台多兄弟情誼，使我國政府及人民倍感溫馨。

劉德立說，索托自去年7月駐台以來，除以軍人高度行動力積極促進台多政府間的合作外，對於推動軟實力交流也不遺餘力，充分展現允文允武的長才。

劉德立強調，中華民國作為多國的堅實友邦，除深感與有榮焉外，我國廠商也大舉進軍投資多國，以行動展現對多國優越投資環境的肯定。

(中時)

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