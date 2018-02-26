衞生紙缺貨亂源竟是臉書？網友：台灣最美的風景

衛生紙傳出上漲30%的消息後，全台各地掀起搶購潮，4大賣場表示，3月中旬前絕不會趁機調漲衛生紙價格。圖為大賣場內衛生紙專區被民眾搶購一空，只剩零星產品讓晚來的消費者選購。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導

全台掀起一波衛生紙囤貨潮，儼然成為「全民運動」，不只量販賣場貨架上被搶購一空，這波預期心理引發的購買潮也在臉書延燒，不少臉書賣家、業者順勢促銷優惠、揪團號召囤貨，讓這次搶購潮越演越烈。

全台掀起一波衛生紙囤貨潮，不少臉書賣家、業者順勢促銷優惠。(圖/取自臉書)
全台掀起一波衛生紙囤貨潮，不少臉書賣家、業者順勢促銷優惠。(圖/取自臉書)

國內臉書用戶普及，這幾天除了可見各大賣場衛生紙被掃貨照片瘋傳，商品架空蕩蕩，讓民眾還以為走到貨櫃區；臉書動態、各類型社團也出現眾多衛生紙搶購訊息，還有人打出優惠價格促銷，一次得買100包以上，號召網友「一起來囤積」、「囤貨最佳選擇」，吸引不少民眾留言下訂單購買。

全台掀起一波衛生紙囤貨潮，不少臉書賣家、業者順勢促銷優惠。(圖/取自臉書)
全台掀起一波衛生紙囤貨搶購潮。(圖/取自臉書)
全台掀起一波衛生紙囤貨搶購潮。(圖/取自臉書)

這波搶購熱潮引起臉書網路社團「爆怨公社」網友討論，有民眾反應，「不搶不行，架上被買光了，我們真的需要的人買不到半包」。不過，也有民眾反諷，「厚奶茶嗎？超誇張」、「台灣人就是愛跟風」、「台灣最美的風景」、「現在囤貨、漲價再賣，毛利率有20%，敲好賺」。

(中時電子報)

單日賣出近2千箱衛生紙 東森購物… 頂尖台生青睞港校商學院 醫科生…

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