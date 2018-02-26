花蓮震災2陸客遺體移出 家屬抵台處理後事

2018年02月26日 13:49 中時 陳麒全

丁文昌夫婦的家屬日前在收到通知後，26日中午抵台，透過眼神可感受到失去親人的哀戚。（陳麒全攝）

丁文昌夫婦的家屬日前在收到通知後，26日中午抵台，透過眼神可感受到失去親人的哀戚。（陳麒全攝）

花蓮大地震在發生後的第19天，25日正式把最後2名罹難者遺體順利移出，人命搜救告一段落，遺體先送往殯儀館，2位罹難者的家屬也在26日中午來台，下機後由海基會安排，直接前花蓮處理後續事宜。

丁文昌夫婦的家屬日前在收到通知後，26日從大陸北京搭乘中國國際航空公司班機，在中午11時40分抵達桃園機場，6人下機後都戴著口罩，沒有發表任何談話，但透過眼神，仍可感受到失去親人的哀戚。海基會文教處副處長高富月、觀光局與海基會工作人員在空橋門口迎接，6位家屬下機後，移民署國境事務大隊及關務署台北關人員分別給予通關協助，經由一般禮遇通關入境，隨後搭乘海基會安排的廂型車前往台北火車站，直接轉往花蓮處理後續事宜。

(中時)

丁文昌夫婦的家屬日前在收到通知後，26日中午抵台，透過眼神可感受到失去親人的哀戚。（陳麒全攝）

丁文昌夫婦的家屬日前在收到通知後，26日中午抵台，透過眼神可感受到失去親人的哀戚。（陳麒全攝）