頂尖台生青睞港校商學院 醫科生「先過語言關」

2018年02月26日 15:02 旺報 簡立欣

近日港校來台招生，受到許多台灣家長及考生注目，其中商學院最受青睞；不過由於要與香港本地最好的學生競爭，台灣學生要上港校商學院通常「學測68級分才上得了，將近滿級分才能上明星科系」。

另外港校醫學院通常不太收境外學生，原以為是刻意保護本地生，一問之下才知道原來關鍵在於「要能說流利的廣東話」。

香港中文大學每年組代表團來台招生，今年更是8個學院教授通通到齊，不過該校商學院院長陳家樂笑著表示：「還是我們商學院最大陣仗！」原因無他：去年港中大收了67名台生，其中39人就讀商學院，人數占壓倒性優勢。

陳家樂說，中大商學院歷史悠久，創立超過50年，校友超過3萬5000人，不管是MBA或是EMBA排名都是全球前30；師生結構國際化，將近7成學生大學4年內曾參與交換生，「是一學期的喔，不是暑假或短期交換生；」最後受惠於香港的國際金融城市背景，來香港讀商管有豐富資源，就業也很容易。

台灣最頂尖學子喜歡讀醫，香港最頂尖學子卻是讀商。陳家樂說，像該校商學院有12個科系，其中明星科系環球金融商業系是「狀元才進得來」，台灣學生大概學測要74、75級分才能上；另一明星科系國際貿易及中國企業系約71到73級分；其餘科系也要68級分以上。

港校商學院有非常強的實習氣氛，學生可能提早一年就積極申請寒暑假實習，甚至願意休學去實習；令人驚訝的是實習並不是畢業要求，也沒有學分，主要是同儕氛圍。陳家樂解釋，企業希望透過實習在3到6個月之內看到學生能力，學生也希望透過實習找到未來工作，雙方都有很強動機，將實習做為招聘橋梁。

陳家樂說，該校商學院學生畢業前通常都可拿到兩個以上的工作機會，起薪平均約2.2萬港幣（約合新台幣8萬2000元），「這還只是樓地板，」他說。

商學院雖然難進，但醫學院競爭更激烈，一來名額少，二來要求高，成績約前5%才能進入。目前港校只有香港大學和香港中文大學有醫學院，今年港中大醫學院首度開放生物醫學系和護理系對台招生，臨床醫學卻仍未開放，是否刻意限制境外生？

對此港中大醫學院生物醫學學院劉善雅博士解釋，香港醫學院要讀8年（6年學習加2年訓練），第3年就要去醫院實習，「要用廣東話和病患溝通，人命關天，不容許一點誤差，境外生如果語言能力有自信，我們其實沒設限。」另外台生讀港校醫學院回台後也許學歷認可，但實習和臨床考試都要重來，相對辛苦。

(旺報)