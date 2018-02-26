張小燕入行65年成綜藝大姐大 唯二退出主持圈全因…

張小燕入行65年一直對電視圈保持熱情，但過去曾兩度放下主持棒，都是為了家人。(中時資料照片)

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中時電子報

6歲開始演戲、童星出身的張小燕，70年代前後轉型主持，曾做出《周末派》、《連環泡》、《頑皮家族》、《好彩頭》、《綜藝萬花筒》、《超級星期天》等無數經典台灣綜藝節目，被封為「綜藝大姐大」，而入行65年的她，對電視圈一直充滿熱情，但事實上此前竟曾兩度退出主持圈，理由都跟家人有關。

曾6度拿下金鐘最佳主持人獎的小燕姐，今爆出目前手上唯一節目《小燕有約》悄悄收攤，她隨後也證實這消息，讓人深感震驚，而自認沒想過退休的張小燕，曾兩度淡出螢光幕，第一次是2001年老公彭國華因肝癌病逝，她大受打擊放下主持棒，一引退就是2年。

張小燕直到2004年才重回主持圈，沒想到隔年張爸爸過世，讓她再度暫別螢光幕，這此休息了3年才回歸主持除夕節目，2008年主持《百萬小學堂》不僅捧紅參加節目的學生，也拿下金鐘綜藝節目獎，2013年小燕姐跟佼佼主持《紅白紅白我勝利》，拿下金鐘獎綜藝節目最佳主持人獎。

張小燕過去接受《蘋果》訪問時曾表示，過世的老公跟爸爸一直都很支持她繼續在電視圈努力，也是她多年來對電視圈始終保持熱情的最大動力，如今節目全停，電視圈環境也變差，但她熱情不減，表示休息一下也不錯，期許未來能有更多新的突破。

(中時電子報)

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