要選贏2018 吳敦義：第一戰將沒有拒絕黨的權力

2018年02月26日 14:26 中時 盧金足

國民黨年底能拿下幾席縣市長？國民黨主席吳敦義26日表示，要找出最強的第一戰將，贏得2018年選舉，2020年重返執政。（盧金足攝）

國民黨主席吳敦義表示，盧秀燕要打勝一個現任市長是要花很大心智與努力，大家要同心協力，贏得大台中市民高度肯定。（盧金足攝）

年底縣市長選舉，國民黨能拿下幾席的展望？國民黨主席吳敦義26日表示，距選舉還很久，現在沒有那麼強的望遠鏡，但他強調，盧秀燕要打勝現任台中市長，要花很大心智與努力，同心協力贏得大台中市民高度肯定；至於桃園市長人選複雜一些些，「包括吳志揚的四位政治組的不分區立委」，如經黨部分析考量，民調認定這位政治組不分區立委第一名的人選，第一戰將，沒有拒絕黨的權力，國民黨要贏得2018年選舉，2020年重返執政。

吳敦義中午到到西屯區僑園飯店，出席國策顧問聯誼會新春團拜，國策顧問聯誼會會長劉盛良為立委江啟臣的岳父，出面力挺國民黨，對女婿江啟臣無法代表國民黨參選市長，他說，「沒關係，人生路還很寬，大家多栽培！」

吳敦義對年底縣市長選情表示，台中市盧秀燕和江啟臣兩人在公開公正公平全民調下的結果，江啟臣第一時認間認可，接受民調結果，堅定表示全力支持盧秀燕，他非常肯定，要打勝一個現任市長是要花很大心智與努力，不能輕忽，大家要同心協力，贏得大台中市民高度肯定。

針對嘉義市長選情，藍營出現分裂，吳敦義說，「對嘉義市選情關心不憂心」，因為這是公平公頭人參加民調，高度肯定黃敏惠勝出，主動提及傳出他和議長蕭淑麗見面是誤會。

吳敦義說，3年多前沒有和她碰面，「那時我是副總統，蕭淑麗從來沒有到總統府去」，至於十幾天前說和她碰面，時間是今年1月10日，她到中央黨部三樓主席辦公旁的會客室，同場有副主席兼秘書長曾永權，還有主席辦公室主任一起會見蕭淑麗。

「聽到她要競選，嘉義市要辦一個公正公開全民調過程，只要參加自然會得到公平對待！」吳敦義說，他向蕭表示，如果能勝出，就代表國民黨出馬，「不能因你來看我，我就認定你是嘉義市長提名人」。

桃園市長人選是否難產？台南市長人選何時出爐？吳敦義說，台南市比較特別，民進黨有五至六人要選鬧很凶，還當著民進黨主席蔡英文的面鬧很僵，現在國民黨可能有兩位要參選，也有一人是泛藍人選，未來可能會由國民黨兩人先辦全民調，勝選的和泛藍人選辦民調，分兩階段由勝的人與泛藍人選再一起民調，或是三人一次就辦民調，找出最佳可行方案，由市黨部商量出色人選。

吳敦義說，桃園市複雜一些些，吳志揚在2年多前，朱立倫擔任黨主席時，曾通過中常會4名不分區立委，名稱廣泛的講「政治組的不分區立委」，當時約定原則國民黨經分析考量，民調如選出「政治組不分區立委第一名的人選」，他沒有拒絕權力，應順從黨的要求去參選，為國民黨打勝仗。

他說，當時是否有約定這樣，現正在黨中央調當時中常會的決議，請曾永權把這些資料弄清楚。

媒體追問，是否會以此徵召吳志揚？吳敦義表示，現在還在展開各種考量，桃園市有3人登記，看市黨部針對3人考量出適當人選，產生黨認為第一戰將，他就沒有拒絕的權力，要考量是否不排除徵召，市黨部還要好好分析。

對高雄選情，吳敦義表示，請韓國瑜擔任高雄市黨部主委，是一場艱鉅任務，春節到高雄廟廟拜拜，親眼見到他在地方獲不分黨派的歡迎和肯定，感覺韓國瑜的活躍，也很符合南部高雄的「口氣」。

(中時)