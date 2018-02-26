卸任前最後一波 馮世寬發表「大鵬部長的話」

2018年02月26日 14:43 中時 呂昭隆

國防部長交接典禮今(26日)在國防部博愛營區舉行，馮世寬部長正式功成身退，於卸任交棒前，他特別以「大鵬部長的話」，期勉全體國軍官兵認清國家的安全、全民的福祉，國家發展的穩定環境，都在我們的肩膀上；國防戰略及堅實的訓練，會透過演習來驗證、來磨練、來培養，以增進我們與時俱進的創新能力。

部長馮世寬於上午10時，發表「大鵬部長的話」，並公佈於國防部發言人臉書，全文如下：

各位親愛的夥伴，今年過年前就計畫要去各外離島，再和戍守前線的官兵敘舊和會餐，也有一肚子的話，想和負責四個月軍事訓練役的軍士官及受訓的人員講，因任務需要，輾轉要我去負責國家級的智庫「國防安全研究院」，因此對先前的規劃不得不捨棄了。

此刻我的內心仍惦念著你們，我想藉此機會誠摯的感謝你們，如果我個人有受到任何長官及各界的肯定，都是來自於你們的努力。

國軍一直都在推動軍事事務革新，這一年多，我們在組織體系、法規制度、作戰指揮及聯戰機制上，都有了具體的成效。再加上總統不但核定了基層官兵的六項加給，更命令我將老舊營舍，以「興安專案」全面整建，使我們的國軍受到了鼓舞與照顧，讓募兵制順利的遂行。我對我們國軍邁向「質精、堅實、戰力強」的目標充滿了信心。

我們必須認清國家的安全、全民的福祉，國家發展的穩定環境，都在我們的肩膀上，我們的國防戰略及堅實的訓練，會透過演習來驗證、來磨練、來培養，以增進我們與時俱進的創新能力。

我想藉由這個機會再次叮嚀大家，我們對四個月軍事訓練役的施政作為，是要以為國家培養、教育未來主人翁，一同保家衛國的信念，首先要培養他們熱愛國家、尊崇軍人及孝順父母的情操，並且給予勤嚴精訓，讓他們能成為國家永續之後備戰力。

最後祝各位，身體健康，工作順利，讓我們精神永繫，我再次向大家致以謝忱，並且，祝福與期望，在新的部長領導下，開創國軍更光輝的未來。

(中時)