原因曝光! 「沒有插銷」維修技工釀仰德大道4死大車禍

壓送車後輪的差速箱應連結傳動軸，事故發生時斷裂在地面拖行。（李文正翻攝）

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壓送車的手煞車虛有其表，僅以一根鐵絲連結，並無任何作用。（李文正翻攝）

陽明山仰德大道4死8傷車禍，15噸重的水泥壓送車超重4分之1，檢察官實際測量，車齡40年的大貨車總重達20.16噸，且事故地點前700公尺，壓送車的傳動軸早已脫落，在柏油路面跳動，地面留有刮痕，但維修人員盧志宏稱，維修時有「插銷」並無疏失，為此檢察官以「破壞試驗」，模擬安裝插銷後遭扭斷，與未安裝插銷自行脫落情形，戳破維修人員謊言。

士林地檢署調查事故原因，發現壓送車下坡時，必須將檔位放在低速檔，藉由引擎煞車，減緩下坡力道，若單靠氣壓式煞車，會導致氣壓無法即時補足，最終煞車失靈，但事故發生前，車上助手江金水、陳心怡，都表示聽到巨響，駕駛大喊「沒煞車」，傳動軸自差速器斷裂，掉落地面。

檢察官調查，前年12月7日、去年4月25日，2次由阮英貴聯絡真銓材料行維修人員盧志宏維修，第1次更換中古差速箱，但並未注意固定傳動軸的螺帽，上方應該有一根插銷，作為保險之用，避免螺帽因震動脫落，當阮反應「車輛子抖動」，盧第2次更換傳動軸，都沒有注意為安裝插銷，7月19日事故時，螺帽內的固定齒痕，已經磨損到無法固定傳動軸，檢察官認定是事故主因，因而將盧志宏依業務過失致死起訴。

另外，超重、手煞車也是肇事原因，信詠公司負責人陳美蘭在2005年購入，為了加強壓送車的效能，應付水泥送往高處，改裝設備，導致空重12噸的壓送車，最後變成20多噸重，以及手煞車徒有一個把手在駕駛座旁，實際上沒有功能，陳必須負起責任。至於為何驗車能通過，檢察官仍在調查當中。

(中時)

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