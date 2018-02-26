宋楚瑜談台灣價值：認同台灣 不認同台獨

2018年02月26日 14:48 中時 周毓翔 、 陳怡誠

黨主席宋楚瑜（右二）會後受訪，被問及曾任親民黨立委的張顯耀、孫大千均宣布參選國民黨台北市長的初選，宋楚瑜表示，他不批評、也不評論，每個人都有機會，但親民黨目前沒有鼓動任何人，如果有的話，就會大大方方的鼓動，圖右親民黨立委李鴻鈞、周陳秀霞（左）、陳怡潔（左二）。(陳怡誠攝)

親民黨今天舉行新春談話會，親民黨主席宋楚瑜提到近期屢被討論的「台灣價值」，宋強調親民黨從不為一黨之私，永遠把人民利益擺在政黨利益之前。他也說，他認同台灣，因為台灣養活大家，讓鄉親可以互相提攜，但他不認同台獨。親民黨不會為政黨利益出賣台灣。

宋楚瑜表示，台灣價值就是台灣人民堅持自由民主人權法治及多元平等的價值。兩岸之間可以談很多事，但是台灣人民不會放棄堅持的基本價值。對於中共擬取消黨主席任期限制，宋表示，兩岸之間制度不一樣，「大陸有大陸的，台灣有我們的堅持，對岸的政治制度如何改變，他有他們內部的作法」。

他也提到新任陸委會主委陳明通，他指出，陳明通是有經驗的，但也呼籲蔡政府，整體世界局勢要有整體考量，不是陳明通可以單獨決定，我方有我方的堅持，做法上有什麼彈性、有什麼原則，都該有整體的分析跟考量。

他也說，對岸也該對台灣某些特殊狀況有些相當尊重跟考量，「兩個人一起才可以跳探戈」，習近平說過尊重台灣社會制度與生活方式，蔡總統也表達過遵守中華民國憲法，在這些基礎上雙方能討論出彼此互利互助共榮推動兩岸發展的前景。

(中時)