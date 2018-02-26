羽壇首爆假球案　大馬兩球員恐終身禁賽

大馬球員祖法利身陷打假球疑雲。(翻攝自祖法利IG)

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中時電子報

國際羽壇爆發首起假球案，BWF世羽聯(Badminton World Federation)本月中針對馬來西亞兩名職業球員馬來西亞祖法利（Zulfadli Zulkiffli）、陳俊翔(Tan Chun Seang)展開調查，若涉嫌打假球職業生涯恐受影響。

世羽聯去年12月就通知馬來西亞羽協(BAM,Badminton Association of Malaysia)，針對兩名大馬涉嫌打假球球員處以停賽並展開調查，並在本月13日召開記者會。26日世羽聯於新加坡舉辦為期兩天的聽證會，兩名球員也隨同律師出席，為自己職業生涯辯護。

現年25歲的祖法利是2011年亞青與世青羽球錦標賽男單冠軍，2016年在俄羅斯大獎賽、巴西公開賽男單金牌，去年台北世大運也來台參賽帶走團體銅牌。

31歲的陳俊翔則在2010年曾代表大馬出征湯瑪斯盃，但隔年退出國家隊，個人自去年6月泰國公開賽後就未再出賽。

若兩人確定涉嫌打假球，將是羽壇首樁假球案，世羽聯對此極為重視，據馬來西亞《新海峽時報》（New Straits Times）報導，世羽聯至少掌握百分之七十五的證據，才會展開聽證會，一旦確認打假球，兩人恐將處終身禁賽，職業生涯勢必告終。

(中時電子報)

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