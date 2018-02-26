無縫接軌! 高雄市祕書長楊明州接任副市長

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高市副市長許銘春北上效力，接任勞動部長，市府26日發布最新人事，新任副市長楊明州、祕書長趙建喬、工務局長蔡長展、勞工局長李煥熏；市府強調，首長安排一次到位，無縫接軌，27日就會在市政會議宣誓就職。

許銘春北上，並向市長陳菊借將，由勞工局長鄭素玲出任勞動部長辦公室主任，高市副市長、勞工局長因而出缺。

市府動作明快，26日下午一口氣發布副市長、市府祕書長、工務局長、勞工局長、水利局長最新人事。

新任副市長楊明州現為高市府祕書長，他是成功大學土木所碩士，曾歷任高市工務局工程科科長、建管處長、養工處長、工務局副局長、局長、市長室參事，專業及行政歷練均豐富完整。

祕書長則由原高市工務局長趙建喬接任，他曾歷任高市工務局副總工程司、養工處長。

工務局長由原水利局長蔡長展出任，他是成功大學土木工程學系博士，曾擔任高縣府水利局副處長、高市府水利局專委、總工程司、副局長，在高雄氣爆後的重建工作表現出色；水利局長缺則由副局長韓榮華代理。

新任勞工局長李煥熏曾任高市府勞工局專委、主任秘書、副局長、代理局長等職，對工會事務相當熟悉。

高雄市長陳菊表示，市府秉持審慎態度進行派任，新任人選兼具專業知識與行政資歷，在市府團隊長期服務歷練，熟稔團隊價值與城市發展脈絡，期盼新任人選發揮所長，提供最佳的市政服務。

(中時)

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