7大湯圓爆漿新吃法 讓人舌頭全懷孕

2018年02月26日 14:39 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

元宵吃湯圓開運，是民間流傳已久的習俗，元宵湯圓吃得好，狗年好運到你受不了～ 吃膩了單調的湯圓配甜湯嗎？快試試網路人氣新吃法，吃開運更吃開心！

說到過完年的重頭戲，莫過於一年一度人稱「小過年」的元宵節（正月十五）啦！今年的元宵是3月2日星期五(趕快記下!!) 一整年運勢好壞全看這一天，關鍵就在於你我最愛的美味「湯圓」！

原來依據傳統習俗，元宵節當日吃下象徵家庭團圓、幸福圓滿的湯圓，才能為新的一年帶來好運，加上圓滾滾湯圓裡有滿滿內餡，無論鹹甜將其吞下肚都意味狗年你將更為充實、財源滾滾來。由此可見，元宵節吃湯圓已然是華人最重要的吉祥文化。

網友心中最愛的5大湯圓口味。（圖／網路溫度計提供）

不過說到底，哪一款湯圓最受大家歡迎呢？《KEYPO大數據關鍵引擎》調查去年2月9日到今年2月8日，找出網友心中最愛的5大湯圓口味。果然不出所料，近年抹茶當道，任何與抹茶沾上邊的美食話題都延燒不斷，因此本榜冠軍無懸念由抹茶口味拿下。

值得一提的是，市面抹茶湯圓百百種，其中一款由台灣湯圓品牌「桂冠」與日本百年歷史「京都辻利茶舗」共同推出的「辻利抹茶湯圓」最受網友青睞。原因是其內餡採用真正道地的京都抹茶，所以自去（2017）年推出後就風靡全台，無論FB或IG也都被抹茶控狂刷版，甚至還有不少網友獨家研發出另類吃法，讓人光看就口水直流！

黑白雙星搖滾花生湯圓。（圖／網路溫度計提供）

如果你也跟許多人一樣吃膩湯圓X甜湯這種「老套路」，《KEYPO大數據關鍵引擎》搜羅網路上7種高人氣的湯圓新吃法，運用你想不到食材跟湯圓迸出「心」滋味！Here We Go～

湯圓人氣吃法第一道：母湯喔紫米花生湯圓｜網路聲量508筆

材料-

1.紫米花生湯圓3～5顆（看自己飢餓程度）

2.市售全脂牛奶1瓶

3.些許紅白小湯圓（增加口感層次）

作法-

1.將牛奶倒入碗中。

2.接著把紫米花生湯圓與小湯圓煮熟後撈起，全數放入牛奶中即可上桌。

網友表示-

「花生湯圓跟牛奶絕配啊」

「一次吃得到紫米、花生、牛奶三種口味耶」

「牛奶解膩的剛剛好」

好食推薦♥♥♥

湯圓人氣吃法第二道：微青春的酸甜滋味～湯圓佐草莓｜網路聲量448筆

材料-

1. 任何你喜歡的甜口味湯圓3～5顆（看自己飢餓程度）

2.新鮮草莓3～5顆（看你草莓控指數）

3.些許紅白小湯圓（增加口感層次）

4.煉乳1條

5.巧克力醬1瓶

作法-

1.將湯圓與小湯圓煮熟後撈起，緩緩放入盤中。

2.接著把草莓洗淨、切丁，再逐一放在紅豆湯圓上頭。

3.最後淋上煉乳與巧克力醬即可輕鬆上桌。

網友表示-

「口味跟湯圓外型一樣漂亮」

「覺得吃的時候自己是網美」

「自從知道這種配方我就不衝好市多搶草莓大福了XD」

好食推薦♥♥♥♥♥

湯圓人氣吃法第三道：黑白雙星搖滾花生湯圓｜網路聲量338筆

材料-

1.花生湯圓3～5顆（看自己飢餓程度）

2.OREO巧克力10片

3.市售大果粒穀片1包

作法-

1.將OREO巧克力餅和穀片分別放入塑膠袋中，並將OREO巧克力餅均勻敲碎。

2.把煮熟的花生湯圓分別放入充滿空氣的塑膠袋後封口打結，盡情搖滾，待其表面充分裹上OREP餅、穀片後就圓滿完成了。

網友表示-

「口感外酥內軟」

「是讓人有幸福感的甜品」

「好吃到回不去了」

好食推薦♥♥♥♥♥

鮮肉湯圓佐海鮮烏龍麵。（圖／網路溫度計提供）

湯圓人氣吃法第四道：一期一會茶湯圓｜網路聲量303筆

材料-

1.芝麻湯圓3～5顆（看自己飢餓程度）

2.茶葉或茶包（一般常見的綠茶、烏龍茶、紅茶、煎茶都可以喲！）

3.些許紅白小湯圓（增加口感層次）

作法-

1.將茶包或茶葉沖泡開來當作茶湯底。

2.接著把芝麻湯圓與小湯圓煮熟後撈起，放入茶湯後即可完成。

網友表示-

「這絕對是民間美食」

「我一次吃五顆，因為好爽口，完全不膩！」

「泡不同茶有不一樣風味」

好食推薦♥♥♥♥

湯圓人氣吃法第五道：好事花生紫米芝麻湯圓｜網路聲量284筆

材料-

1.紫米芝麻湯圓3～5顆（看自己飢餓程度）

2.市售牛奶花生湯1罐

3.些許紅白小湯圓（增加口感層次）

作法-

1.將牛奶花生湯倒入碗中。

2.接著把紫米芝麻湯圓與小湯圓煮熟後撈起，全數放入花生湯中即完成。

網友表示-

「家裡大人小孩都喜歡」

「湯圓QQ的口感配上軟軟的花生好好吃喔！」

「每一次吃都讓我想起阿嬤...嗚」

好食推薦♥♥♥♥

湯圓人氣吃法第六道：幸運草爆漿抹茶湯圓｜網路聲量235筆

材料-

1.抹茶湯圓4顆（R姐這邊還特別混搭鼎鼎大名的『辻利抹茶湯圓』喲！）

2.市售奶綠口味飲品1瓶

作法-

1.將奶綠倒入碗中。

2.接著把抹茶湯圓煮熟後撈起，全數放入奶綠中就能華麗登場啦！

網友表示-

「想不到抹茶湯圓跟奶綠意外超搭！」

「顏色激美」

「綠色土石流來啦～～～～～」

好食推薦♥♥♥♥

湯圓人氣吃法第七道：鮮肉湯圓佐海鮮烏龍麵｜網路聲量135筆

材料-

1.鮮肉湯圓3～5顆（看自己飢餓程度）

2.市售海鮮烏龍快煮麵1包

3.各種自己喜愛的海鮮食材（如鮮蝦、魷魚等）

作法-

1.將鮮肉湯圓煮熟後撈起，以冷水快速沖泡（為了讓口感更Q彈），接著靜置於一旁。

2.用吸取鮮肉湯圓湯汁的高湯，繼續熬煮你個人喜愛的海鮮食材（美味+++）。

3.看海鮮們熟透透後，加入海鮮烏龍麵本身的醬包及麵。

4.看麵條晶瑩透亮且Q彈滑順時，全鍋即可裝碗。

5.最後於表面撒上一些新鮮翠綠蔥花便大功完成（色香味俱全啊）。

網友表示-

「好吃到會打舌啦」

「一碗就讓人超滿足」

「從湯圓流出來的鮮肉湯汁會讓湯更有風味」

好食推薦♥♥♥♥♥

(中時電子報)