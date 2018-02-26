「黑狗」陳建禎旅日首年猛翻 囊括得分王、攻擊王兩大獎

「黑狗」陳建禎旅日首年囊括得分王、攻擊王兩大獎。(陳建禎提供)

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中時電子報
「黑狗」陳建禎加盟北海道VOREAS隊。(陳建禎提供)

我國排壇史上首位「旅日」男子排球員，「黑狗」陳建禎加盟北海道VOREAS隊首年成果豐碩，拚戰日本排球聯賽V聯盟，包辦得分王、攻擊王兩大獎項，助北海道VOREAS隊拿下3級冠軍。

陳建禎去年9月以「外援」資格加盟VOREAS隊，開季幫助球隊打出9連勝，更在1月初單場攻下40分，榮登單場MVP(最有價值球員)。

經過長達8個月的賽季、18場賽事，陳建禎克服陌生語言環境，以及主客場征戰和寒冷的北海道氣候，陳建禎以例行賽總分348分、高達5成82的有效得分率，囊括例行賽得分王、攻擊王。

「黑狗」陳建禎包辦得分王、攻擊王。(陳建禎提供)
「黑狗」陳建禎包辦得分王、攻擊王。(陳建禎提供)

對於自己旅日首年就囊括兩大獎，陳建禎坦言完全沒想過，「最後能夠拿下獎項，也是一種對自己努力的肯定，但的確沒預期到會有獎項。」

陳建禎表示，其實第一循環因為還未獲得隊友信任，但1月由於隊長古田史郎因傷缺陣，自己從大砲轉打副攻，「剛好自己位置練過，隊友也嘗試多給我球，才能有好表現。」

「黑狗」目前返台時間還未確定，來自台灣的得分王很有機會入選3月25日的明星賽，目前明星賽票選還在最後階段，若確定入選將要等到明星賽後才會返台。

(中時電子報)

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