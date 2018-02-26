打火英雄不好當！休假分隊休息被懲處 基層反彈

基隆市消防局第一大隊信二分隊2月7日傳出有同仁休假時，於分隊的寢室睡覺而被督察科長記上劣績，引起基層反彈。（張穎齊攝）

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把分隊當自己家有錯嗎？基隆市消防局第一大隊信二分隊2名隊員，在本月7日下午時，因為休假而待在備勤室，並躺在自己床上休息，怎料卻因此被朱姓督察科長各記2支劣績，並連帶懲處小隊長，引起基層不滿，高層長官獲悉後，對此認為懲處並不妥，已撤銷懲處。

信二分隊2名隊員在案發當天並未被排勤務，適逢休假日卻仍沒有返家，而在分隊的備勤室裡稍作休息，不料卻被朱姓科長發現，並以影響分隊作息的理由，懲處2人各2支劣績，並連坐處罰小隊長，認為小隊長沒有依照勤務規定做好督導，一同被記1支劣績，讓基層隊員直呼誇張，並表示「把分隊當自己家錯了嗎？」

此外，還有隊員反映，朱姓科長並不是第一次「找碴」，早在他擔任行政科長時，有次看到1名同仁在值班台值班，不知是「哪裡看不順眼」，該名同仁名名穿著制服褲，卻仍被依照違反規定「未著制服褲」而記1支劣績。無獨有偶，還有1次1名小隊長只是戴著運動型保健項鍊上班，也差點因此被懲處，令大家感到莫大的壓力，敢怒不敢言。

「一切依規定辦理。」朱姓科長表示，有違規就會照規定辦理，若同仁有何問題可以提出來，這些也都是為了局的榮譽著想。

不過，副局長翁藝瑛翁則說，此懲處並不妥，但至於休假於分隊睡覺是否有影響分隊作息，必須在督導月報時討論。局長陳龍輝表示，「已做出決議撤銷懲處，當日休假同仁可在寢室休息。」

(中時)

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