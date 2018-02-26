新北市中小學運動會開幕 朱立倫到場加油

2018年02月26日 15:02 中時 王揚傑

海山高中的林珈卉與新北高工的陳威誠持聖火進場。（王揚傑翻攝）

新北市長朱立倫蒞臨主持開幕式。（王揚傑翻攝）

新北市107年中小學運動會今（26）日於板橋第一運動場開幕，計221校、4345名選手齊聚角逐4月全中運及5月全國小學田徑錦標參賽代表權。市長朱立倫到場期勉小將們，展現平時訓練，超越自我，再造佳績。

朱立倫致詞時表示，新北市是全台灣人口最多、最大的城市，也是體育大市，體育代表城市的活力也展現城市的實力。過去這幾年，新北市的體育發展，不管在全民體育還是競技體育都有傑出表現，尤其在國小、國中、高中都培養出優秀選手，在各種球類、田徑及各項賽事都有亮麗成績。

朱立倫希望藉由這次比賽選出優秀選手，代表新北市參加全中運及全國小學運動會，延續光榮再創佳績，並期勉同學們透過運動賽事，培養「勝不驕，敗不餒」運動家精神，儲備實力為市爭光。時值過年期間，週五更是元宵節，市長祝大家新年快樂，萬事如意，新的一年「旺來福來狗來旺」。

教育局長林奕華指出，這次比賽計有中學74校1250位選手、小學147校3095位選手參加，透過市中運及市小運將選出優秀選手參加今年4月21日至26日由台中市舉辦的全中運及5月份苗栗縣主辦的全國小學田徑錦標賽；期盼新北小將超越去年全中運94金、102銀、104銅成績，也預祝全國小學田徑錦標賽女子組團體總錦標5度蟬聯后座挑戰成功。

教育局表示，今年新北市中運相關競賽自1月3日起陸續展開，共計舉辦網球、桌球、角力、射箭、羽球、柔道、游泳、跆拳道及田徑等9種競賽；除田徑外，其餘種類都在2月1日前陸續舉辦完畢。另市小運相關競賽自3月5日起接續辦理籃球、羽球、排球、跆拳道、桌球、游泳及田徑等7種競賽。

(中時)