立院新會期優先法案出爐 軍人年改等30案列重中之重

2018年02月26日 15:35 中時 張理國

行政立法協調會報下午敲定本會期122項優先法案，其中軍人年改、勞保年金法案都列入優先法案中，另外，財劃法、行政區劃法、建築法、資安法、新移民法及攸關轉型正義的財團法人法、政治檔案條例草案、空汙法、礦業法等修正案及107年度國營事業預算等30案，列為最優先法案。其中軍人年改案最快3月1日院會就會通過。

優先法案包含振興經濟(16案)、智慧國家(4案)、綠能矽島(1案)、文化台灣(3案)、公義社會(24案)、幸福家園(21案)、政府效能(49案，含組織改造44案) 、兩岸關係(4案)。已函送立法院52案，尚未函送立法院71案，尚待黨團提案1案，共122案。

行政院副發言人丁允恭表示，在第九屆第五會期中共有122案優先法案，其中有30案列為優先中的優先，包括107年度國營事業預算、財劃法、證券交易條例有關當沖降稅修法、都更條例修正案、公司法新創事業、文化創意產業發展法部分條文修正案、文化內容策進院設置條例草案、科學工業園區設置管理條例修正草案、新移民法、產業創新條例修正案、再生能源發展條例修正草案、資通安全管理法草案、無人駕駛載具科技創新測試條例草案、勞工保險條例部分條文修正草案有關勞保年金改革部分修法、陸海空軍軍官士官服役條例修正草案有關軍人年改部分修法、政治檔案條例草案有關轉型正義及財團法人法草案有關轉型正義修法、兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案、農民健康保險條例修正草案、私立大專校院轉型及退場條例草案、幼兒教育及照顧法修正草案、醫療法部分條文修正草案。

另外，優先法案還包括醫療事故預防及處理法草案、礦業法部分條文修正草案、空氣汙染防制法修正草案、毒品危害防制條例部分條文修正草案、建築法部分條文修正草案、行政區劃法草案、政府採購法部分條文修正草案、及駐外機構組織通則部分條文修正草案。

(中時)