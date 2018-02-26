苗縣無人機俯瞰工地　揪施工汙染防制缺失

苗栗縣環保局利用無人機稽查汙染防制。（陳慶居攝）

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苗栗縣環保局人員從俯瞰畫面分析工地缺失要求限期改善。（陳慶居攝）
工地汙染防制措施有無缺失，空拍一覽無遺。（陳慶居攝）
無人機稽查汙染防制角度無死角。（陳慶居攝）
無人機傳輸畫面，可發現開發案相關缺失，限期改善。（陳慶居攝）

苗栗縣政府環保局26日啟動無人機，空拍銅鑼鄉九湖村的大面積營建案，以有效掌握長條狀及大面積營建工程施工汙染防制設置情形。無人機升空巡弋進行細部空拍，初步發現工地裸露面積過大，且抑制揚塵設施不足等缺失，環保局彙整資料後將通知包商限期改善，未改善則依規定裁罰。

台灣農林股份有限公司目前正在銅鑼鄉九湖地區，兩處面積總計約21.5公頃開發案，環保局26日以空拍機進行其水土保持及雜項工程施工區域高空攝影。

環保局代理局長陳華盛表示，縣府團隊積極推動幸福領航計畫，藉由無人機空中攝影從高空角度看見不一樣的苗栗面貌，同時輔助稽查量能與品質。他說，早在2015年起即實施無人機輔助大面積營建工程汙染管制作業，已有相當基礎。

環保局空氣品質及嗓音管制科長林健智說，空拍機不僅可大幅減少實地踏勘查核的人力耗費，使營建工程的防制設施設置缺失，施工期間的汙染狀況也無所遁形，業務主管單位可藉由空中俯瞰攝影，確實掌握工地全貌，給予工地必要的輔導改善建議，更有效提升汙染削減率，並改善轄內空氣品質。

林健智等人透過無人機空拍影像，發現工區堆置土方覆蓋不完整，裸露地防制設施面積比例不足，另車行路徑級配厚度不足等缺失。他說，將彙整相關資料後，邀集業者召開專案會議，提供改善建議事項，並預定於5月間再次複查。

(中時)

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