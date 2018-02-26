違停遭盤查毒嫌衝撞警車 警民合作逮3嫌

竹崎警方追捕毒販，遭對方開車衝撞。（翁聖勳翻攝）

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逃跑毒販最後在員警與民眾合力追捕下被制伏。（翁聖勳翻攝）
現場查扣海洛因1小包、注射針筒2支（毛重1.75公克）、安非他命（毛重0.73公克）、安非他命吸食器玻璃球2個。（翁聖勳翻攝）

嘉義縣警察局竹崎分局稍早執行金融機構巡守勤務，巡邏員警黃俊達、賴弘閔開車行經竹崎鄉農會，發現一自小客車違規停車，加上車內駕駛眼神閃躲，行跡相當可疑，上前盤查卻遭對方開車衝撞企圖逃跑，過程中熱心民眾加入追捕行列，警民合作順利將3名嫌犯帶回派出所接受偵訊。

竹崎派出所所長黃俊達說，26日上午10時30分帶隊巡邏經過竹崎鄉農會，發現一黑色小客車違規停車行跡可疑，上前盤查發現41歲張姓駕駛為毒品通緝犯，於是與賴姓同仁先將張男與後座59歲黃姓男子控制在車內，而剛從農會領完錢出來的41歲吳姓男子則佯裝願意上車接受盤查，卻轉身往中山路111巷逃跑，沒多久在賴姓員警、消防隊員、農會職員與熱心民眾合作追捕下被順利制伏。

黃俊達說，過程中張男一度發動引擎衝撞警車，先是被他拉下車，緊接著後座黃男跳到前座也想駕車逃離，卻衝撞到前方蔡姓小姐駕駛車輛，動彈不得只好束手就擒。

現場查扣海洛因1小包、注射針筒2支（毛重1.75公克）、安非他命（毛重0.73公克）、安非他命吸食器玻璃球2個。全案依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦。

(中時)

打火英雄不好當！休假分隊休息被… 別再違停！車主違規害騎士撞死阿…

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