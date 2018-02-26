量販衛生紙被搶光 周末銷量衝高5倍

2018年02月26日 15:48 中時 郭家崴

衛生紙喊漲，消保處勸導、保證3月中前不會漲價，業者皆稱促銷都會持續，並未安撫消費者的恐慌，量販通路貨架周末都被清空，有如被喪屍攻占，銷量也因此破紀錄。家樂福上周五、六、日3天供貨量是平時的1、2倍，銷量最高衝到平時周末的5倍，可見得超級瘋狂。

愛買上周末全台單日約賣2萬串、是平日的5倍，跟平時1天補貨1、2次相比，幾乎每個小時都在補貨；大潤發則因民眾快速搶購，雖已盡速補貨，但衛生紙廠商沒貨、庫存也都快賣完，目前全台貨架幾乎都空了。

有業者分析因國人較少用手帕或抹布，衛生紙使用量較高，對售價調整敏感度相對也高，才會引起這次有如喪屍出動的囤貨潮，「台灣民眾反而可多思考，可改以環保方式過生活。」因多數人怕買不到而瘋狂囤貨，後果就是若真的漲價後，預料銷量會出現停滯期。

根據家樂福觀察，過年衛生紙用量多，年前就出現衛生紙採購潮；上周末民眾聽聞要漲價去搶貨，賣場每天都在追貨，3天已賣掉半個月的量，因已超過安全的量，導致暫時性缺貨，廠商裝箱、出車運送都來不及，工作人員全部加班也只能生產、運送多1倍的量，目前仍會盡力補貨，且售價都還在協商中。

家樂福目前至3月的衛生紙促銷照常，促銷價格也不會調漲，像是舒潔特級抽取式衛生紙110抽24包原價369元、特價285元，得意抽取式衛生紙100抽24包原價258元、特價175元，倍潔雅超厚柔抽取式衛生紙110抽24包原價129元、特價105元、會員價95元。

愛買表示會自行吸收成本，28日至3月13日衛生紙促銷檔期也照常，150款衛生紙包含平板、抽取式、廚房紙巾、袖珍面紙等，全面有單筆滿250元現折30元活動，最高現折150元；衛生紙單品也有優惠，例如倍潔雅衛生紙100抽24包特價159元、舒潔平版衛生紙300張6包特價99元、得意廚房紙巾70組6捲特價一串70元。

(中時)