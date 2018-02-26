獨董爭議卡管！台大教授：為何陽明能台大不能？

2018年02月26日 15:34 旺報 簡立欣

就是要「卡管」！台大新校長管中閔被教育部質疑沒揭露其獨立董事的身分，而遲遲不核發聘書，但事實上陽明大學校長郭旭崧也有相同情況，遴選前曾任心悅生醫公司獨立董事，該校校長遴選委員會召集人張鴻仁也身兼心悅董事，而且還是最近才雙雙請辭獨董，一位熟悉台大校長遴選辦法的台大教授質疑，「為何陽明能而台大不能？」

自從台大1月5日遴選出新校長管中閔，至今已經超過50天，教育部仍不願發出聘書，被外界認為是「跳針刁難」。

其中獨董案是經過台大核准並簽約，還是上市公司對外公告的公開、重大資訊，根本無所謂隱瞞的問題。類似情況也發生在陽明大學校長遴選。根據台灣證券交易所公開資訊，陽明大學校長郭旭崧在遴選前也兼任心悅生醫公司獨立董事，而且陽明大學校長遴選委員會召集人張鴻仁也身兼心悅生醫的董事，兩人都未揭露。

郭旭崧原定去年12月1日上任，但因副教授的資格被國民黨立委質疑、監察委員及媒體關注後，教育部發函要求陽明大學遴選委員會處理，陽明大學12月10日再開一次遴選委員會議解決，最後12月29日郭旭崧才上任。不過郭旭崧、張鴻仁分別當選校長和遴委會召集人時甚至還沒辭掉心悅獨董一職，一直到上任前一天12月28日才一起辭職。

一位熟悉遴選辦法的台大教授指出，依據台大《校長遴選委員會組織及運作要點》，從來就沒有規定校長候選人要把所有的經歷、資料，讓所有校務會議代表知道後才能推薦投票。陽明的遴委在會議中也並不知悉召集人張鴻仁是心悅董事和郭旭松的獨董關係，「他們還是最近才雙雙請辭的。」既然陽明大學透過重新開遴選委員會確認郭旭松當選資格，台大也一樣重新開遴選委員會確認管中閔當選毫無疑義，「為何陽明能而台大不能？」

(旺報)