高中畢業搶出國 境外留學陸、港漸增

2018年02月26日 15:44 旺報 簡立欣

境外留學大熱門！據統計，高中職畢業生出國留學人數，4年來增加7成，漲幅驚人，其中去大陸和香港留學逐漸增加。根據本報走訪統計，去年光是香港7所公立大學就招走台灣超過200名頂標生，今年預計會再增加；另外今年第二年來台招生的英國諾丁漢大學寧波分校來勢洶洶，去年收了逾60名台生，今年可能逼近90人。

據教育部統計，高中職畢業生赴海外就讀人數從2012年858人，增為2016年1478人，4年來增加7成之多；留學國家雖以日本和歐美占大宗，但去大陸和香港留學的學生也逐漸增加。

根據本報走訪統計，去年光是香港7所公立大學就招走台灣超過200名頂標生，其中人數最多的是香港中文大學67人，該校自從2012年起從3年制改為4年制的「雙軌年」起，每年對台招生幾乎沒有少於60人。

其次是香港科技大學，約40人，該校4、5年前全校台生只有個位數，現在每年卻有40位台生入學；另外香港理工大學「惦惦吃三碗公」每年穩定對台招生約30人；香港城市大學則採高門檻、高獎學金策略，每年招收約30名台生。

台生人數較少的香港浸會大學、香港教育大學，也以「沒有名額限制」、更寬鬆的獎學金政策或是較低的學測門檻，吸引台灣學生。浸會大學目前已經有數十位台生申請，其中有人已經獲得錄取。

由於各校多要求台生學測總級分頂標、英文頂標，另外還須參加全英語面試，錄取的學生不只是學測成績好，綜合表現也要出眾，絕大多數考生已經錄取台成清交卻仍決定赴港，對台灣頂尖校院造成不小威脅。

另外今年第二年來台招生的英國諾丁漢大學寧波分校來勢洶洶，去年收了逾60名台生，今年申請人數更逼近90人，不乏建中、北一女、中山女高、武陵高中、新竹一中、雄中等明星高中。

(旺報)