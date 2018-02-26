過年徹夜狂歡 30歲壯年低血糖險送命

遏阻夜間低血糖的危害，用藥選擇是關鍵。（業者提供）

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中時

一名30歲糖尿病患者在年節期間與朋友連日徹夜狂歡，日前竟無預警昏迷不醒，送醫發現血糖掉至48mg/dl，治療後才從鬼門關前撿回一條命，全台有超過1／5的糖尿病患者曾因低血糖而昏迷，他們往往不以為意，甚至輕忽低血糖的危害。

農曆春節過後，糖尿病低血糖發生率較平日高出1成，但往往被輕忽危害性。林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科醫生林嘉鴻表示，這位患者因為長時間血糖過低，神經敏感度衰退，因此在不自覺的狀態下，沒有適時補充糖分，血糖低於臨界值，導致發生瞬間昏迷。

據統計，高達半數糖尿病患者每月至少出現1次以上低血糖，平均2分鐘有1名糖友因低血糖而感到不適。如果體內血糖值介於50至60mg/dl，將產生心跳加速、顫抖、冒冷汗等自律神經症狀；低於50mg/dl會有腦部養分供給不足，導致嗜睡、言語不清與昏迷不醒，甚至損傷腦部功能。

糖尿病患者多半血糖偏高，為何會有低血糖問題？林嘉鴻指出，糖尿病低血糖發生的主因是「用藥問題」，像是第1型或第2型糖尿病患者，若作息改變而用藥時間或劑量並沒有調整，容易引發低血糖。

林嘉鴻醫師進一步說明，臨床上有許多第2型患者，病齡愈深、服藥種類愈多，更容易發生低血糖問題。據了解，使用口服降血糖藥物的第2型糖尿病人，近3成都曾發生低血糖症狀。

不管是第1型或第2型患者，林嘉鴻建議，用藥應該選擇不易引發低血糖的藥物為佳。他提醒糖尿病患應時時覺察自己身體的變化，千萬不可忽略身體的警訊，保持規律的生活、配合醫囑才是控制糖尿病的不二法門。

(中時)

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