六龜高中無人超過40級分 全教產：教育官僚扼殺偏鄉教育

2018年02月26日 15:29 中時 林志成

高雄市六龜高中學生學測成績無人超過四十級分，引發熱議。全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，六龜高中只是偏鄉學校一個具體而微的案例，藉著它也凸顯出全國偏鄉學校所面臨的共同困境，「教育官僚正是扼殺偏鄉教育的元凶」。

全教產指出，政府在偏鄉廣設高中，是為了照顧偏鄉弱勢學生，得以在地升學，但教育主管機關有真正關心、思考到偏鄉學生真正需要的是什麼？偏鄉學校的核心教育目標又是什麼？應走學術導向的普通高中？抑或訓練一技之長的技職教育？高雄市教育局的回應，讓我們更看清教育官僚對偏鄉學校的漠視與無感。

高雄市教育局官員說，六龜高中屬於招生不利地區，教育部國教署106學年起指定為「完全免試入學」學校，「高中職均質化」、「高中職優質化」都有經費補助。官員還說，六龜高中絕大多數是在地學生就近入學，畢業多就業，學校對學生的教育為適性化發展，讓學生多元學習。

全教產指出，照本宣科的官腔官調，對偏鄉高中所面臨的資源不足、城鄉嚴重落差及拉弱勢學生一把有任何具體實質助益？或讓人感受到一絲絲解決問題的誠意嗎？

全教產表示，偏鄉學生不少來自弱勢家庭，學校要提供適性化發展，讓學生能夠多元學習，這個道理誰都知道，重點是，教育當局有提供足夠的資源，足夠的人力及協助嗎？偏鄉學校的學生先天已經夠弱勢了，高雄市教育當局還往往將市區家長拒絕接受的疑似不適任校長發配到偏鄉，後天人為的踐踏，讓偏鄉學校的整體發展，更雪上加霜。

全教產期盼，高雄市長陳菊及各縣市教育主事者，真心關注重視偏鄉的孩子，透過教育讓每個偏鄉孩子找到屬於自己的天空與未來。

(中時)