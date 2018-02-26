HomeAway公布2018度假趨勢 中市登上全球新興度假勝地

2018年02月26日 15:59 中時 盧金足

全球知名度假房屋網站HomeAway公布2018度假趨勢，台中市是全台唯一打入前三名的城市。（盧金足攝）

知名全球度假房屋網站HomeAway公布今年預計人氣飛漲的度假地點，前三名包括菲律賓的宿霧、日本札幌與台灣的台中，是漸漸受國人喜愛的新興度假聖地，台中市也是全台唯一打入前三名的城市。

台中市繼進入「全球百大旅遊目的地城市」之後，這次再度受知名全球度假房屋網站肯定，市府表示感謝，強調會持續努力，讓台中更宜居、友善、更適合旅遊，歡迎更多國際友人到訪台中，體會台中的人情味。

HomeAway 是發跡於美國德州奧斯丁的世界領先度假房屋網站，在全球擁有超過200萬個住房地點，屬於Expedia公司家族品牌一員。HomeAway日前公布2018趨勢報告，以2017年的數據進行分析，內容包括2017年台灣團體及家族旅遊最熱門的景點，以及今年預計人氣飛漲的地點等，一窺台灣旅客最愛的旅遊景點。

其中，2017熱門景點包括日本大阪、香港及日本京都，今年預計人氣飛漲的地點前三名則分別為菲律賓的宿霧、日本札幌與台灣的台中。

台中市擁有豐富的歷史遺產與美麗的自然景緻，堪稱遠離擁擠首都的最佳選擇。另外，更有物美價廉的小吃及便利的商業圈，這些都是使台中漸漸成為深受國人喜愛之新興觀光地的條件。

為吸引更多人來台中旅遊，市府積極發展觀光，推動「中進中出」觀光旅遊模式，不僅促成清泉崗機場升格台中國際機場，也積極宣傳高美濕地、谷關溫泉等知名景點，並舉辦多項活動，如國際踩舞祭、花都藝術季、爵士音樂節等，要吸引更多人造訪台中。

市府也推動舊城新生計畫，成功整治柳川及綠川，兩條河川現在都擁有美麗的親水河岸，其中，柳川現正舉辦「創意藝術光景展覽」，展出浪漫鬱金香、玫瑰花海、七彩愛心樹等光景藝術，展期至3月4日。

綠川正進行「綠川創意藝術光景展」，設置「幸福光球」、「紫藤廊道」、「蒲公英」及「優悠水母」等創意藝術光景

，展期至4月8日，不管白天還是夜晚，兩條河川都有不同特色的風景，已成為台灣熱門的打卡景點。

市府指出，今年11月3日至明年4月24日台中花博即將登場，花博共有3個展區，包括后里、豐原、外埔，主題是「花現GNP」，而GNP分別是Green（綠色）、Nature（自然）及People（人文），並融入並融入生態、生活、生產等元素，將打造台中成為花園城市，預期將再吸引大量國內外觀光人潮來到台中，透過花博將台中行銷至國際。

(中時)