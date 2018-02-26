「蝠」氣啦！金門發現台灣地區蝙蝠新紀錄種

2018年02月26日 15:53 中時 李金生

「大足鼠耳蝠」擁有很多生態服務機能，捕食害蟲的效率超高。（金門縣政府農林科提供）

「大足鼠耳蝠」的腳部特別大，後腳掌跟腳脛為一比一。（金門縣政府農林科提供）

象徵福氣的蝙蝠圖騰，普遍運用於傳統建築的山牆鵝頭墜（懸魚）。（李金生攝）

蝙蝠與螭虎、蓮花墜，構成喜迎來福和祈求平安的裝飾。（李金生攝）

今年1月底有遊客在金門縣畜產試驗所發現受傷蝙蝠，經台灣蝙蝠學會鑑定確認是台灣地區首次發現的新紀錄種蝙蝠「大足鼠耳蝠」，顯示金門與鄰近區域物種有移動和交流現象，除增加增加生物的多樣性外，也有助於生態系統的穩定與平衡。

縣府農林科長鐘立偉指出，今年1月25日有遊客在縣畜試所拾獲1隻無法飛行的蝙蝠，經《金門縣野生動物救援暨保育協會》獸醫師檢傷發現，該個體為雄性蝙蝠，嚴重脫水，身上有多處不明創傷，雖最後搶救無效死亡，但研判牠並非金門常見的蝙蝠，在將屍體寄交台灣蝙蝠學會鑑定後，與採自香港雄性個體標本比對結果相符，確認為大足鼠耳蝠（Myotis pilosus），為台灣地區首次發現的新紀錄種。

台灣蝙蝠學會祕書長周政翰表示，大足鼠耳蝠的主要食物為昆蟲，但牠們的腳部特別大，後腳掌跟腳脛為一比一，會利用大腳來抓魚吃，是具有捕食魚隻能力的物種，目前的分布地點包括中國大陸、香港及越南等區域。

縣府指出，台灣地區含離島包括該新紀錄種在內，目前已發現和紀錄的蝙蝠有37種。在金門地區有東亞家蝠、絨山蝠、高頭蝠、東亞摺翅蝠、大高頭蝠（或稱大黃蝠）、短吻食果蝠（或稱印度犬果蝠）及大足鼠耳蝠等7種，其中前4種也見於台灣本島，後3種則尚無發現。

在生態體系方面，蝙蝠有許多服務機能，例如榴槤只在晚上開花，就是靠蝙蝠協助授粉，很多島國的林木種子也需要靠蝙蝠協助傳播，在台灣旗山南勝及美濃德興社區等地，甚至因種植玉荷包荔枝的生物防治需求，還特別號召居民製作蝙蝠箱讓蝙蝠棲息，每隻蝙蝠每晚甚至可以捕捉上千隻的各類害蟲，超高效率讓人驚奇。

另外，因為蝙蝠的「蝠」與「福」同音，也是福氣的象徵，在台閩地區的傳統建築和器皿、藝術品上常可見蝙蝠的裝飾圖騰。

(中時)