國民黨優先法案 首推空汙修法

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中時

國民黨立院黨團與智庫今天舉行立法實務研討會，將《空污法》、《食品安全衛生管理法》、《長照保險法》、《財劃法》以及《集遊法》列為優先法案。國民黨團書記長李彥秀表示，會專注在民生相關議題上，此外，對於物價調漲、空汙、缺電以及震災後相關政策的調整，都會持續監督行政院。

國民黨將《空污法》列為下會期首要優先法案，已經有多位立委提案付委，國民黨團指出，台灣空氣品質問題嚴重，特別是影響中南部地區的民眾生活，修法要調整管理固定污染源、移動污染源或溢散污染源。

《食安法》的部分則是立委王育敏所提，也已經付委待黨團協商，李彥秀表示，將來對於美豬、核食都有發揮的空間。《長照保險法》則是因民進黨「長照2.0」財源不穩定，國民黨認為還是應該推動《長照保險法》解決裁員以及人力問題。

行政院長賴清德去年提到《財劃法》修法，國民黨團也將提出對案，傾向擴大統籌分配款、均衡區域發展、強化財政紀律，將現行「先按比例再按公式分配」將改為「直接按公式分配」，六都與非六都適用同一公式。

《集遊法》則將採「報備制」方式修正，放寬禁制區規定，增訂救濟制度並廢除請願法。小型集會遊行（十人規模）免報備，集遊法罰則宜回歸「行政罰」。

(中時)

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