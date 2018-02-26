少子化逆向操作 玄大全校加薪、修宿舍

玄奘大學打造小而美的優質學習環境。（校方提供）

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玄奘大學斥資4億6000萬打造星級雲來會館中西式廚藝教室。（校方提供）

全台少子化使然，高教業招生困難重重，新竹市玄奘大學卻在這波困境中逆向操作，不僅從年初起全校教職員加薪、調高教授研究費，董事會再捐助1000多萬整建宿舍，盼在小而美的環境中，讓師生共同茁壯成長。

玄奘大學校長簡紹琦坦言，少子化衝擊對全台各院校都帶來衝擊，但辦學不應只在乎學生人數多寡，而是教學品質與學習成效，學生人數少，反而更該加強基礎建設，凸顯校園特色，展現永續發展的企圖。

為此，玄奘大學今年年初配合軍公教人員調薪政策，教職員薪資全面調高3％，教授學術研究費更調高10％，激勵教師教學研究及產學合作的執行。

學生宿舍方面，校方獲董事會捐助1000多萬元整修，將原本5人一間的宿舍改成2人房與4人房，學生住起來更寬敞，生活品質同步大幅提升。

教育部日前公布競爭型「高教深耕計畫」審查結果，玄奘大學獲得核定經費3900多萬。校方指出，深耕計畫經費未來將投入在培育特色實務人才與各機構或產業機軌，

其次是深化已有相當成果的境外移地教學等特色計畫，校方更率全台之先設置「教學創新典範大樓」。另為提供弱勢學生安心就學與就業規畫，將補助學生課業學習、提供見習或實習津貼等。弱勢學生助學部分尤其著重。

(中時)

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